Åh nej, Dolberg

Med tre mål i sine seneste to ligakampe for Nice var Kasper Dolberg inde i en god stime.

Men søndag var der kedeligt nyt for den danske landsholdsangriber i hjemmekampen mod Monaco i den bedste franske fodboldrække.

Kasper Dolberg blev udskiftet med angriberen Andy Delort efter et kvarter. Nice skriver på sin hjemmeside, at det skyldes en skade hos den danske landsholdsangriber.

Den franske avis L'Equipe beretter desuden på sin hjemmeside, at Dolberg blev ramt på knæet, kort inden at han måtte udgå. Han kunne dog selv gå fra banen.

Cheftræner Christophe Galtier bekræfter, at det er knæet, den er gal med.

- Kasper havde smerter i knæet. Jeg har ikke set situationen igen, men tilsyneladende har han vredet lidt om på knæet. Han trak sig fra opgøret mod Bordeaux, og det er den samme smerte igen. Han bad hurtigt om at blive udskiftet.

Det samme som sidst

Dolberg havde også problemer med knæet i forbindelse med de seneste landskampe i september efter et uheld til træning i Nice. Han var af samme årsag ikke med i de tre landskampe.

Dolberg blev dansk EM-topscorer. Her er hans og Thomas Delaneys mål mod Tjekkiet i EM-kvartfinalen.

Nice endte med at spille 2-2 mod Monaco. Delort, der afløste Dolberg, scorede til 1-1 for Nice efter 51 minutter.

Russeren Aleksandr Golovin havde bragt Monaco foran 1-0 i første halvleg.

Hicham Boudaoui scorede til 2-1 for Nice efter 73 minutter. Fire minutter senere udlignede angriberen Wissam Ben Yedder til 2-2 på et straffespark.

Nice-angriberen Amine Gouiri havde chancen for at skaffe en sejr, men han brændte et straffespark efter 82 minutter, og det endte uafgjort mellem de to mandskaber.