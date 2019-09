Advarer Neymar: Luften er iskold!

Den falmede brasser får formentlig sæsondebut i eftermiddag for klubben, han for alt i verden ville væk fra

Neymar formodes at få sin sæsondebut senere lørdag eftermiddag for klubben, han allerhelst ville have været væk fra!

Den brasilianske krukke var først ude med en ankelskade, han pådrog sig under Copa America, og siden fulgte så det lettere absurde teater, hvor den blonderede superstjerne prøvede på at snakke sig ’hjem’ til FC Barcelona. Subsidiært Real Madrid. Whatever... Han ville bare væk fra byernes by!

Det lykkedes som bekendt ikke, og efter fire måneders palaver er dagen så kommet, da den 27-årige tumling igen er i stand til at møde på jobbet, når Paris Saint-Germain kl. 17.30 møder Strasbourg på hjemmebane.

Cheftræner Thomas Tuchel behøver givet vis ikke advare Neymar om, at fansenes reaktion på Parc des Princes formentlig bliver en anelse kølig – for ikke at sige isnende kold. Men det gjorde tyskeren nu alligevel i forbindelse med pressemødet fredag op til kampen.

- Nu er transfervinduet slut, så det kan ikke længere distrahere. Livet er vel heller ikke så hårdt, når man skal bo og spille i Paris. Jeg kan ikke kontrollere, hvordan fansene vil reagere. Men jo mere, du taler om det, desto mere bliver det en stor ting, sagde Thomas Tuchel fredag i Paris.

Thomas Tuchel advarede Neymar under pressemødet fredag efter træningen. Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP/Ritzau Scanpix

Neymar har de seneste fire måneder ikke ligefrem fornyet kontrakten med sine franske fans, og da PSG åbnede sæsonen med en sejr over Nimes, var Parc des Princes prydet af et banner, hvor Neymar i klare vendinger blev opfordret til at skride langt væk.

Hvilket jo sådan set også var det, han ville…

Se også: Gik i fælden: Voldtægtssag tager ny drejning

Barcelona-boss: Neymar forsøgte at gennemtvinge skifte

Kæmpe-plan afsløret: Neymar og Ronaldo som drømme-duo