Afrikansk land bliver sponsor i Paris Saint-Germain

Det afrikanske land Rwanda bliver fremover sponsor i den franske storklub Paris Saint-Germain.

Fodboldklubben har onsdag offentliggjort en treårig aftale, der skal lokke turister til Rwanda.

Hverken PSG eller Rwanda Development Board oplyser, hvor mange penge den franske fodboldklub får ud af partnerskabet.

Det afrikanske land skal bryde ryggen af PSG-spillernes trænings- og opvarmningstrøjer før kampene. På PSG's kvindehold vil Rwanda få en plads på ærmerne af spilletrøjerne.

Det er ikke første gang, at det afrikanske land laver sponsoraftaler med fodboldklubber i Europa. Sidste år indgik engelske Arsenal en aftale med Rwanda.

Flere kritikere havde dengang svært ved at forstå, at et forholdsvis fattigt afrikansk land skulle være med sende penge til en fodboldklub med spillere på millionlønninger.

Rwanda er i offentligheden især kendt for et folkedrab i 1994. For 25 år siden blev omkring 800.000 mennesker dræbt i Rwanda i et opgør mellem hutuerne og det etniske mindretal tutsierne.

