Afsløret: Her er Neymars vilde salgspris

Neymar skyder med skarpt: Jeg vil hjem!

Neymars tid i fransk fodbold går tilsyneladende på hæld. I hvert fald går rygterne lystigt om den brasilianske megastjerne, der særligt kædes sammen med et skifte tilbage til den spanske La Liga.

Men det er ikke småpenge, Barcelona og Real Madrid skal finde frem, hvis Paris Saint-Germain skal overtales til at lade klubbens største profil smutte.

Tværtimod. Hvis skilsmissen mellem Neymar og PSG skal blive en realitet, så skal brasilianeren slå sin egen transferrekord og igen blive verdens dyreste fodboldspiller. Med flere længder endda!

Det skriver den franske avis Le Parisien, der mener at have afsløret salgsprisen på Neymar.

Ifølge avisen forlanger PSG 300 millioner euro, svarende til godt 2,2 milliarder kroner, for sin brasilianske guldfugl, der stadig har kontrakt tre år frem i tiden.

Da Neymar skiftede til PSG for to år siden, blev han verdens dyreste fodboldspiller, da Barcelona modtog 222 millioner euro i handlen med de hovedrige franskmænd.

Rygter har svirret om Neymar tilbage i Barcelona, men har catalonierne råd? Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Le Parisien skriver, at man med den udmeldte salgspris på 'nænsom' vis forsøger at lukke ned for transferspekulationerne. For hvilken klub, ud over PSG selv, kan finde på at lægge så mange penge på bordet for en spiller...?

Samtidig imødekommer klubben Neymars utilfredshed ved at signalere, at 'vi havde sat dig til salg, men ingen ville købe dig'.

Skræmmetaktikken er dog ikke lykkedes helt, for ifølge spanske Mundo Deportivo, så har storspenderende Real Madrid afgivet et bud på næsten en milliard danske kroner for Neymar.

Det imødekommer jo ikke parisernes krav, så Florentino Perez har lige kastet enten Gareth Bale eller James Rodriguez med i handlen, skriver det spanske medie.

Det dufter lidt af en transfersaga denne sommer...

