Afviser rygter: - Det er bullshit

For lidt over en uge siden forlød det, at Lionel Messi angiveligt allerede var blevet informeret om, at han ville vinde dette års Ballon d'Or.

Det var eftersigende det portugisiske TV-medie RTP, der var først med rygtet om, at argentineren var blevet fortalt, at han ville vinde den prestigefyldte pris, og siden da fulgte flere medier op.

Rygtet passer dog ikke, hvis man spørger chefredaktøren for det franske medie France Football, Pascal Ferré.

Det tyske medie Sport Bild har nemlig kontaktet cheftredakøren, som plejer at have meget viden omkring Ballon d'Or.

Og ifølge Ferré er der på ingen måde hold i rygtet om Messi og Ballon d'Or.

- Det er en stor omgang bullshit, som vi har været vidne til omkring det i de seneste ti dage. Det er ren luft, siger han.

Lionel Messi er blandt favoritterne til vinde dette års Ballon d'Or.

Af andre gode kandidater er Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland og Kylian Mbappé.