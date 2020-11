Afviste holdkammeraterne efter målshow

For første gang i 20 år scorede én spiller seneste weekend hele syv mål i samme kamp i den bedste franske række.

Bag de mange mål stod Nadia Nadim, da den danske stjerne og PSG vandt 14-0 over Issy FF.

Som et godt minde, hvis man scorer hattrick, i dette tilfælde dog hele to hattricks, får man kampbolden med hjem. Samtidig kan holdkammeraterne få muligheden for at sætte deres autograf på læderet.

Den var Nadim dog ikke helt med på.

- Hun beholdt bolden, men hun ville ikke have os til at sætte vores autograf på den. Hun ville holde den intakt, siger danskerens angrebskollega Kadidiatou Diani med et smil på læben til franske France Bleu.

Danskeren præsterede noget, ingen havde gjort i 20 år. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Med den danske landsholdsspillers mange mål mod Issy FF skulle man tro, at hun fredag aften var selvskrevet til parisernes startopstilling i topkampen mod Lyon, der blev spillet på Parc des Princes, men sådan skulle det ikke gå.

Cheftræner Olivier Echouafni foretrak unge Sandy Baltimore, mens Nadia Nadim var henvist til bænken, hvor hun blev siddende alle 90 minutter. Her sad Nadims landsholdskollega Signe Bruun også. Hun blev modsat Nadim sendt i kamp.

Selv om Nadims helterolle var skiftet ud med en reserverolle, vandt PSG med 1-0, hvilket betyder, at danskerklubben går forbi netop Lyon og nu fører den franske liga.

