Agentkonen afslører sex-ritual: Knalder aldrig efter nederlag

- Han vil ikke engang se på mig, siger agentkonen Wanda Nara om sin mands sexlyst efter et nederlag

I november delte Inter-træner Antonio Conte ud af sine dessiner til spillerne i klubben: Kun korte knald, hvor de ikke brugte for mange kræfter.

Det fik magasinet La Republicca Delle Donne til at spørge, hvordan det fungerer hjemme hos Wanda Nara og Mauro Icardi, som tidligere har spillet for Inter.

Den berømte agentkone løftede sløret for deres ritualer.

- Mauro er meget professionel og gør ikke noget før en kamp. Kun efter, hvis det er gået godt. Hvis de taber, vil han ikke engang se på mig.

Paris Saint-Germain, som Icardi skiftede til i sommer, har kun tabte tre gange i sæsonen, så deet ....

Afviser

Derudover talte hun også om sin skilsmisse med fodboldspilleren Maxi Lopez. Der var rygter om, at hun havde en affære med Icardi, før hun gik fra eks-manden, men det afviser hun i interviewet.

- Jeg forlod Maxi Lopez og tog tilbage til Argentina. Der startede jeg forholdet med Mauro. Jeg havde tre børn, og det var ikke nemt at rykke tilbage til Argentina og begynde forfra.

- Det var vigtigt for mig at finde en ung mand som Mauro. Det var ikke kun mit valg, for jeg valgte ham, fordi han allerede elskede mine børn.

Icardi-parret har sammen to døtre, som de fik et år efter deres bryllup tilbage i 2014.

