Alarmklokkerne ringer: PSG booker Eiffeltårnet

Det kan kun betyde én ting, at Paris Saint-Germain igen booker storbyens mest berømte vartegn

Det skulle være stort og pompøst, da Paris Saint-Germain i 2017 præsenterede Neymar som ny spiller for de vanvittige halvanden milliard kroner.

Derfor bookede man Eiffeltårnet i hjertet af den franske hovedstad, leverede et lysshow af en anden verden og klaskede et stort banner med brasilianerens navn på.

Nu har PSG så booket Eiffeltårnet igen. Til på tirsdag.

Eller ... det er et rygte, der lørdag er begyndt at florere i franske medier og derfor også på alverdens sociale medier. Sat i verden af den amerikanske tv-station ESPN.

Og der går som bekendt sjældent røg af en brand, uden der er ild i den.

Og hvorfor skulle de finde på at leje selveste Eiffeltårnet nu, her hvor Lionel Messi med al sandsynlighed er på vej væk fra FC Barcelona, og hvor PSG igen og igen og med store versaler efterhånden nævnes som det eneste realistiske bud på en kommende arbejdsgiver for verdensstjernen ...?

Mange dygtige folk i branchen med forstand og indsigt lægger netop nu to og to sammen og kommer alle til den samme konklusion: Lionel Messi bliver præsenteret i Paris Saint-Germain – og det bekendtgøres på Eiffeltårnet!!!

Messis kontrakt med hjerteklubben FC Barcelona udløb 1. juli, og de to parter har ikke været i stand til at strikke en ny sammen som følge af de økonomiske vanskeligheder, storklubben befinder sig i.

Messi har i øvrigt indkaldt til pressemøde på Camp Nou søndag klokken 12. Man kan så spørge sig selv, hvad han vil fortælle der, hvis præsentationen af ham i Paris først foregår tirsdag.