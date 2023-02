Alt gik galt: Kæmpe nedtur for verdensstjernen

Kylian Mbappé havde en mareridtsaften i Montpellier, hvor PSG-stjernen brændte to straffespark og udgik med en skade inden for opgørets første 20 minutter

Selv de allerbedste kan have dage, hvor intet lykkes, og alt går den forkerte vej.

Spørg bare Kylian Mbappé, der onsdag aften oplevede en af sine mindst mindeværdige kampe i den franske Ligue 1.

PSG-ikonet fik ellers alle muligheder for at markere sig positivt, da han gæstede Montpellier sammen med holdkammeraterne.

Sidste års ligatopscorer påtog sig opgaven som straffesparkskytte efter bare otte minutters spil, men for en sjælden gangs skyld svigtede skarpheden, da forsøget fra pletten skulle omsættes.

Værternes keeper, Benjamin Lecomte, fik pareret på mesterlig vis, men målmandens glæde skulle vise sig at være kortvarig. Et tidligt Montpellier-indløb i feltet medførte omspark, og så måtte Mbappé på den igen.

Heller ikke denne gang formåede verdensstjernen sig imidlertid at vise sig effektiv. En ny redning fra Lecomte, som fik hjælp af den ene stolpe, afværgede situationen for hjemmeholdet, hvorefter den uheldige straffeskytte også misbrugte på riposten.

Kyllian Mbappé fik to chancer for at score på straffespark, men ingen af mulighederne blev udnyttet. Foto: Pascal Guyot/Ritzau Scanpix

Udgik med skade

Så skulle man ellers tro, at det ikke kunne blive værre for VM-finalisten, der leverede det ene mindeværdige øjeblik efter det andet under slutrunden for få måneder siden.

Men ak. Uforglemmelige præstationer i december var byttet ud med uheld på uheld denne februar-aften i Sydfrankrig.

Halvvejsmærket i første halvleg var således ikke nået, før Mbappé igen blev mødt af modgang. Denne gang af endnu mere trist karakter, da angriberen blev skadet i forbindelse med en tackling af hjemmeholdets Leo Leroy.

PSG-stjernen satte sig på græsset, og det stod hurtigt klart, at han ikke kunne fortsætte.Ifølge det franske medie RMC Sport omhandlede problemerne venstre lår, men heldigvis kunne Mbappé selv gå fra banen.

Han blev erstattet af den tidligere Vejle-lejesvend Hugo Ekitike, der har været brandvarm i årets begyndelse med fire træffere til følge.

Denne aften viste det 20-årige stortalent dog sit værd i oplæggerens rolle, da han i anden halvleg servicerede Fabian Ruiz, som bragte PSG i front. Tættere på slutfløjt udbyggede Lionel Messi den føring med sin niende ligascoring i sæsonen.

På samme liste står Kylian Mbappé noteret for 12 træffere, men spørgsmålet er nu, hvornår han får chancen for at udbygge den total.

Som et lille plaster på såret trak PSG sig som ventet sejrrigt ud af onsdagens dyst, der blev vundet med 3-1.