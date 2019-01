Anklaget for at gå efter pengene: - Vil aldrig prostituere mig

De fleste troede, at Gianluigi Buffon ville stille handsker og støvler på hylden i sommer, men i stedet skiftede han til Paris Saint-Germain. Skiftet vakte opsigt, fordi mange antog, at det var for pengenes skyld, men det nægter den 40-årige keeper at høre på.

- Jeg ville aldrig prostituere mine idealer og drømme for penge. Misundelse er menneskeligt, siger Buffon til Corriere della Sera.

I stedet var det udsigten til flere trofæer og mere succes, der bragte den italienske veteran til den franske hovedstad. Her har Buffon indtil videre måttet dele spilletiden med Alphonse Areola, og det nyder italieneren.

- Areola er en exceptionel målmand, og et menneske af uendelig godhed, der smelter mig. Han er glad, når han spiller, og jeg er også her for at hjælpe ham med at blive et referencepunkt i Frankrig og i Europa, fortsætter han.

Målet i PSG er at vinde en Champions League-titel, hvilket Buffon stadig tørster efter.

Gianluigi Buffon har spillet hele 176 landskampe for Italien, som er rekord i støvlelandet. Han stoppede efter en venskabskamp mod Argentina, da Italien ikke kvalificerede sig til VM i 2018. Nu spekulerer flere i, at Buffon kunne gøre comeback til EM i 2020, men det virker urealistisk.

- Jeg talte med Mancini, og de har ikke brug for mig. Jeg er glad for, at Chiellini har overtaget mit armbånd for både Italien og Juventus. Donnarumma er symbolet på vedholdenhed og projektets godhed med at klargøre unge spillere, siger Buffon til Corriere della Sera.

Foruden unge Gianluigi Donnarumma fremhæver den 40-årige keeper, at andre målmænd som Mattia Perin, Alessio Cragno og Salvatore Sirigu også ville kunne give garantier i det italienske bur.

I sommer skiftede Buffon efter mere end 500 kampe Juventus ud med Paris Saint-Germain.

