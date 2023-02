Anklaget for sexchikane: Nu skrider han

Fransk fodbolds øverste chef vælger at tage sit tøj og smutte, mens sag om sexchikane stadig hænger over hovedet på ham

Fransk fodbolds øverste top dirrer.

Tirsdag valgte omstridte Noël Le Graët, mangeårig præsident for landets fodboldforbund, FFF, Fédération Française de Football, at træde tilbage.

Den 81-årige Le Graët blev i januar suspenderet midlertidigt, da han af anklagemyndigheden i Paris blev undersøgt for såvel seksuel som moralsk chikane.

Noget, han selv afviste.

I den forbindelse blev det i en rapport forfattet af det franske inspektorat for uddannelse og sport slået fast, at han ikke burde vende tilbage, fordi ’hans opførsel ikke harmonerer med hans position og funktioner’, som der stod.

Da også sportsminister Amélie Oudéa-Castéra gav udtryk for sin misbilligelse af hans rolle og position, lignede han en færdig mand i embedet.

Det er den kvindelige fodboldagent Sonia Souid, der har anklaget ham for sexchikane.

- I sin lejlighed sagde han meget tydeligt til mig, at hvis jeg ville have ham til at hjælpe mig, så skulle han have lov til at gøre med mig, som han havde lyst til, har Souid fortalt til både L'Equipe og radiostationen RMC.

Vil rense sit navn

Le Graët, der har været præsident for fodboldforbundet siden 2011, har tidligere skriftligt over for nyhedsbureauet AFP givet udtryk for, at han har været fortørnet over, at sagen om de indledende undersøgelser er sluppet ud.

- Jeg er overrasket over, at den slags information kan komme ud, selvom den interne rapport end ikke er blevet sendt til mig endnu. Jeg har endnu ikke fået mulighed for at give min side af sagen, skrev han.

Ifølge sportsavisen L'Équipe har Le Graët tænkt sig at rense sit navn, og han har større frihed til at gøre det, nu hvor han ikke længere sidder i forbundet.

Undersøgelsen af hans opførsel er ikke færdigbehandlet endnu, og Le Graët selv mangler fortsat at blive hørt i sagen.

Vicepræsident Philippe Diallo overtager embedet indtil 10. juni, hvor forbundet afholder generalforsamling.