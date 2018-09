Antiklimaks for Gianluigi Buffon i Paris

Det er langt fra sikkert, at Gianluigi Buffon bliver den foretrukne målmand i Paris Saint-Germain.

Det var ellers den klare forventning, at den rutinerede italiener skulle være førstevalg i den franske mesterklub efter sommerens skifte fra Juventus på en fri transfer.

Han møder dog seriøs konkurrence fra franske Alphonse Areola, og i øjeblikket det ham, som Paris Saint-Germain-træneren, Thomas Tuchel, ser som den bedste målmand.

- Ja, jeg vælger det. Beslutningen er ikke endelig, men jeg har fortalt Alphonse, at han i min bog er i førersædet til at blive førstevalg, fortæller den tyske træner til RMC Sports.

Det var Gianluigi Buffon, der startede inde i sæsonens første to ligakampe, men sidenhen har det været Alphonse Areola, som har været foretrukket. Det er dog langt fra ensbetydende med, at den 40-årige målmand blot sætter sig til rette på bænken og surmuler.

- Gigi er ikke bare en spiller på bænken. På daglig basis er han en spiller, som har stor indflydelse på holdet. Han spillede blandt andet fantastisk mod Guingamp, hvor han reddede os i anden halvleg. Han er på bænken, fordi Alphonse har brug for spilletid.

- Gigi ville have ret til at lægge armene over kors på bænken og se kampen, men det vil han ikke. Han er fanatisk. Han er til stede, kommunikerer med spillerne og forsøger at hjælpe mig. Og man forstår, hvorfor han er på toppen og har haft sådan en karriere, siger Thomas Tuchel.

Paris Saint-Germain skal i aktion allerede på fredag, hvor der venter en kamp mod Saint-Etienne, og her kan det måske igen være den franske landsholdsmålmand, Alphonse Areola, som står mellem stolperne.

Se også: Tæt på at dø på stadion: Nu sender landsholdet ham hilsen

'Jeg er glad for, at Bendtner hjalp min datter'

Se også: Pierre-Emile: - Jeg troede aldrig, det ville ske

Premier League-stjerne tjente over 200 millioner: Nu er de brugt allesammen