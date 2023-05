Avis: Dansk stjerne skyldte 750.000 til holdkammerater

Onsdag kunne mediet Les Violets fortælle, at den danske Toulouse-spiller Rasmus Nicolaisen tidligere på sæsonen blev udelukket fra en ligakamp mod Lyon, fordi danskeren havde lånt penge af flere af sine holdkammerater uden at betale dem tilbage i tide. Det gjorde 26-årige Nicolaisen til en upopulær skikkelse i omklædningsrummet og fik altså den konsekvens, at han blev midlertidigt udelukket.

Torsdag kan den store sportsavis L'Equipe løfte sløret for flere detaljer.

Ifølge avisen lånte Rasmus Nicolaisen samlet 100.000 euro - cirka 750.000 kroner - af minimum seks af sine holdkammerater og medlemmer af staben for at dække over en spillegæld. Penge, han altså ikke betalte tilbage som aftalt.

L'Equipe skriver, at utilfredsheden med Rasmus Nicolaisen nåede sit klimaks inden Lyon-kampen den 14. april, hvor Toulouses anfører Brecht Dejagere og midtbanespilleren Branco Van den Boomen gjorde klubbens præsident Damien Comolli opmærksom på spillertruppens frustrationer. Angiveligt var flere spillere parate til at nægte at gå på banen, indtil situationen var løst.

Tipsbladet har forsøgt at få en kommentar fra Damien Comolli, og Toulouse-præsidenten har læst beskeden fra Tipsbladets journalist på WhatsApp, men han er ikke vendt tilbage.

Ifølge L'Equipe var det netop Damien Comolli, der tog hånd om situationen ved at forudbetale noget af Rasmus Nicolaisens løn, så han kunne afregne med sine holdkammerater. Avisen skriver, at situationen nu er løst, og Rasmus Nicolaisen har da også fået masser af spilletid siden den nævnte kamp mod Lyon for en måned siden. Den 29. april spillede danskeren alle 90 minutter, da Toulouse vandt den franske pokalturnering med en 5-1-sejr over Nantes i finalen.

Da Rasmus Nicolaisen tørnede ud for engelske Portsmouth i 2020/2021-sæsonen, endte danskeren også i en træls situation, da han brød de engelske bettingregler.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Nicolaisens bagland, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.