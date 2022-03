Avis: Messi er i dialog om Barcelona-comeback

Lionel Messi har prøvet meget i sin karriere, men at være hamrende upopulær blandt sin egen klubs fans er ikke én af tingene. I hvert fald lige indtil i går.

Her blev den argentinske superstjerne buhet ud af Parc des Princes hver gang, han rørte bolden i Paris Saint-Germains hjemmekamp mod Bordeaux. Den samme skæbne overgik Neymar, og dermed luftede fansene deres utilfredshed med PSG-duoens præstationer i indeværende sæson.

Nu forlyder det, at Lionel Messi arbejder på at komme væk fra Paris Saint-Germain efter blot en enkelt sæson i "byernes by" - han vil gerne hjem til FC Barcelona.

Journalisten Gerard Romero, der har mere end en kvart million følgere på Twitter og dækker FC Barcelona tæt, skriver, at Lionel Messis far og agent Jorge Messi er i dialog med catalanerne om en genforening. Han skal selv have taget kontakten.

Da Lionel Messi forlod FC Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain, var han opløst i tårer, så der er ingen tvivl om, at Barca er argentinerens hjerteklub, men økonomisk bliver det svært at få enderne til at mødes. Det vil i høj grad kræve nogle indrømmelser fra Messis side.

Den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder har kontrakt med Paris Saint-Germain frem til sommeren 2023, og han tjener en løn i Frankrig, som gældsplagede Barcelona ikke er i nærheden af at kunne matche. Ydermere skal Barca kunne smide en transfersum på bordet.

34-årige Lionel Messi har blot scoret to mål i 18 Ligue 1-kampe i denne sæson. Bedre er det gået i Champions League, hvor han er noteret for fem scoringer. Argentineren har også været en flittig assistmager.