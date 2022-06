Avis: Vil gøre Zidane til verdens bedst betalte

Der er lagt op til store ændringer i Paris Saint-Germain denne sommer, hvor cheftræner Mauricio Pochettino forventes at være fortid i løbet af de kommende dage.

I slutningen af maj sluttede Leonardos tid som sportsdirektør i Paris Saint-Germain, og ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano er den franske storklub nu tæt på at kunne bekræfte Pochettinos exit.

Og ifølge den spanske avis Mundo Deportivo har Paris Saint-Germain en ambitiøs plan, når det kommer til at finde en afløser for Pochettino.

Således skriver avisen, at Paris Saint-Germain på tirsdag skal mødes med Zinédine Zidane, der har taget et sabbatår efter afskeden med Real Madrid sidste sommer.

Ifølge Mundo Deportivo er Paris Saint-Germain klar til at gøre Zinédine Zidane til verdens bedst betalte træner, idet pariserne angiveligt har tilbudt legenden en årsløn på 185 millioner kroner. Dermed vil Zidane blive bedre betalt end både Diego Simeone og Pep Guardiola, forlyder det.

Ifølge Mundo Deportivo kommer tirsdagens møde til at finde sted i Qatar, hvor landets emir angiveligt også vil være til stede.

Ifølge avisen er Paris Saint-Germain klar til at acceptere, at Zinédine Zidane kan have en dobbeltrolle, således at den franske legende både kan være landstræner for Frankrig og cheftræner for Paris Saint-Germain samtidig, såfremt han ønsker det.