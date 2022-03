Barske anklager: Han ser fuld ud

Selvom Paris Saint-Germains stjernehær styrer mod et sikkert fransk mesterskab, er det en groggy samling, der synes at tage én dag ad gangen.

Først var der ydmygelsen og det samlede Champions League-nederlag til Real Madrid, og siden fulgte 0-3-fiaskoen mod AS Monaco i Ligue 1. Ind imellem oplevede superstjerner som Neymar og Lionel Messi at blive buhet af under både kampe og træning.

Dertil kommer den ene historie efter den anden om et snarligt farvel til især Kylian Mbappé - men så sandelig også Neymar.

Sidstnævnte får nu læsterlige klø i pressen, hvor journalisten Daniel Riolo fortæller, hvad han har bemærket på den franske storklubs træningsanlæg på det seneste.

- Neymar træner næsten ikke mere. Han ankommer i en sølle forfatning, næsten fuld, siger han til RMC Sport.

- Det er sådan, det er. Neymar synes at ville have hævn over PSG, siger Riolo.

Fem mål i Ligue 1 denne sæson. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Det gjorde indtryk på Riolo - og nok også den 30-årige brasilianer - at PSG's fans buhede og piftede af ham efter Real Madrid-blamagen. Men det giver god mening, siger Riolo.

- PSG-fans giver ikke en skid for Neymars narrestreger eller hans Netflix-dokumentar. Han skal have sine penge, og så skal han ud. Han gør stor skade på klubben. Lad ham komme væk. Han ødelægger PSG, siger Riolo.

Storklubben skælvede efter Bernabéu-mareridtet, hvor historien om klubejer Nasser Al-Khelaifi gik amok og forsøgte at få fingre i kampens dommer, hvilket fik UEFA til at åbne en disciplinærsag mod klubben.

Efterfølgende måtte også cheftræner Mauricio Pochettino erfare, at hans job er i fare, hvilket måske hører til i den knap så sensationelle ende af historierne om PSG for tiden.

Mbappé skal til Real Madrid. Tror vi. Og Neymar? Ja, måske USA? Spørgsmålet er, hvem der vil betale hundredvis af millioner for ham...Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix

Men det har fået fans, medier, eksperter og andre iagttagere til at spærre øjnene op, hvor stille der i virkeligheden er fra selve klubben.

Så godt som ingenting er der kommet ud, siden CL-nedturen. Hverken fra sportsdirektør Leonardo - eller Al-Khelaifi for den sags skyld. Og det er ikke fordi, truppen skummer over af ledertyper.

I stedet melder RMC Sport om, at truppen synes delt i to - en fransktalende og en sydamerikansk - gruppe.

- Det er ikke længere en klub. Der er ingen rød tråd. Træneren synes ikke længere at eksistere, og præsidenten har ikke udtalt et ord. Efter sådan en katastrofe burde man have reageret. Men ingenting er sket, siger Daniel Riolo.

Og Neymar? Tja, han kommer og går. Hæver sin løn, stiller op, når PSG skal spille. Ellers synes han at hygge sig med sin søn derhjemme. De første tre hele sæsoner scorede han 70 mål i 85 kampe.

Det seneste halvandet år er det blevet til 22 mål i 52 kampe.

Hans kontrakt løber til sommeren 2025.

