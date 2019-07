Bekræfter gigant-transfer: Nu bliver han Danmarks dyreste

Da Sampdorias præsident, Massimo Ferrero, sent torsdag aften deltog i tv-programmet Sportitalia, var han ikke i tvivl.

En af Danmarks største forsvarstalenter er blevet solgt.

- Jeg har solgt Joachim Andersen til Lyon for ti minutter siden. Prisen er 24 millioner euro plus seks millioner i bonusser, proklamerede den farverige præsident i programmet ifølge Football-Italia.

Skiftet er endnu ikke meldt officielt ud fra hverken Olympique Lyon eller Sampdoria, men holder præsidentens ord vand, bliver 23-årige Andersen den dyreste danske fodboldspiller nogensinde med en pris, der kan løbe op i 225 millioner kroner.

Ekstra Bladet besøgte i januar Joachim Andersen i Genoa-klubben Sampdoria. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bliver en rig mand

Lyon og Joachim Andersen er allerede ifølge Bold.dk enige om de personlige detaljer, og danskeren har blot ventet på, at klubberne skulle blive enige om prisen.

Således skriver mediet, at forsvarsklippen sikrer sig en ’gigant-løn’ på, hvad der svarer til mere end 22 millioner kroner om året.

Tidligere på ugen lagde Joachim Andersen et billede på sin Instagram-historie, hvor han sad med korslagte ben i et fly med billedteksten ’On my way’. Her henviste teksten dog ikke til skiftet - men til en ferie på Maldiverne.

Rygtet Europa rundt

Igennem transfervinduet har han været rygtet vidt og bredt til forskellige storklubber rundt om i Europa, hvor både Manchester United, Tottenham, Milan og Lazio har været nævnt.

I januar besøgte Ekstra Bladet Joachim Andersen i Genova, hvor Sampdoria holder til. Her reflekterede han over, hvad fremtiden mon kan bringe for ham, mens han viste de private gemakker frem.

I juli formåede Joachim Andersen ved siden af fodboldkarrieren at blive student.

Joachim Andersen, der er på vej til Lyon, blev student fra NEXT i Albertslund. Her sammen med sin kæreste Cecilie Porsdal. Foto: Tariq Mikkel Khan

