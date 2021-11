Benzema er skyldig i medvirken til afpresningsforsøg

Fodboldspilleren Karim Benzema er kendt skyldig i en sag, hvor han er tiltalt for medvirken til forsøg på afpresning af en tidligere holdkammerat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han straffes med en betinget fængselsstraf på et år og en bøde på lidt over en halv million kroner. Dommen blev læst op i retten i Paris-forstaden Versailles onsdag formiddag. Den betingede dom betyder, at fængselsstraffen kun udløses, hvis Benzema begår anden kriminalitet inden for en afgrænset periode.

Karim Benzemas advokat Antoine Vey har ifølge det franske medie RMC allerede besluttet at anke dommen.

- Vi er ret forbløffede over dommen. En anke er nødvendig, siger han blandt andet.

Antoine Vey under et retsmøde i sagen i oktober. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Sexvideo fra 2015

Den betændte sag går helt tilbage til 2015, hvor Karim Benzema har medvirket til at afpresse sin tidligere landsholdskollega Mathieu Valbuena med en sexvideo.

Benzema har ifølge anklageren ageret mellemmand for en barndomsven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og dennes kæreste. Og han var angiveligt med til at kræve penge for ikke at lække videoen.

Benzema er ikke selv til stede i retten, da han sammen med Real Madrid er rejst til Moldova til Champions League-kampen mod FC Sheriff Tiraspol onsdag aften.

Mathieu Valbuena og Karim Benzema i 2014. Lykkeligt uvidende om den langstrakte sag. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Nægtede sig skyldig

Benzema har tidligere indrømmet, at han i landsholdslejren i oktober 2015 henvendte sig til Valbuena angående sexvideoen.

Han nægter dog at have deltaget i pengeafpresningen. Han hævder således, at han har forsøgt at hjælpe Valbuena ud af en svær situation.

- Jeg ville bare hjælpe. Jeg havde ingen bagtanker om afpresning eller penge. Jeg har penge. Jeg behøver dem ikke, sagde Real Madrid-stjernen i retten tilbage i 2015 ifølge Le Monde.

Benzema er ikke selv til stede i retten, da han sammen med Real Madrid skal møde FC Sheriff Tiraspol i Champions League onsdag aften. Foto: Fermin Rodriguez/Ritzau Scanpix

Kan blive på landsholdet

Sagen kommer ikke til at koste ham landsholdskarrieren, har præsidenten for det franske fodboldforbund, Noël Le Graët, tidligere meddelt.

- Det er altid træneren, som vælger sit hold, og Benzema vil ikke blive ekskluderet, i tilfælde af at han findes skyldig, sagde han til avisen Le Parisien.

Sagen har dog tidligere haft konsekvenser for Benzema.

I fem et halvt år fik han ikke mulighed for at spille på det franske landshold. Landstræner Didier Deschamps ville ganske enkelt ikke udtage ham, mens sagen stod på.

Det ændrede sig dog i maj 2021, da Deschamps udtog sin landsholdstrup til EM.

- Alle har ret til at begå fejl, sagde Deschamps ifølge AFP om udtagelsen af Benzema.

Deschamps har ellers tidligere sagt, at han aldrig ville glemme, at Benzema i 2016 sagde, at landstræneren var bukket under for presset fra en racistisk del af Frankrig, da han smed angriberen af landsholdet.