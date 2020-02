Blev bidt i penis - og fik karantæne

En fransk amatør fodboldspiller måtte syes med omkring ti sting, efter at han blev bidt i dilleren af en modstander

Fodboldspillere kan gå over grænsen, og så kan de gå langt over grænsen.

Det sidste var tilfældet efter en fransk kamp mellem Terville og Soetrich i en lavere række 17. november sidste år.

Det skriver det lokale fransk medie Le Republicain Lorrain ifølge Daily Mail.

Stridigheder på banen fortsatte efter kampen ude på stadionets parkeringsplads.

En spiller fra hvert hold begyndte at slås, mens en spiller fra Terville blandede sig.

Det gad spilleren fra Soetrich ikke at finde sig i. Han valgte derfor af uransagelige årsager at bide ham i dilleren.

Den uheldige spiller måtte efterfølgende syes med omkring ti sting, hvilket nok ikke har været en synderlig behagelig oplevelse. Samtidig var han tvunget til at blive hjemme fra arbejde i fire dage. Han har efter episoden indgivet en klage.

- Det var et skænderi, der eskalerede, og tingene blev værre.

- Det er ganske sjældent, at vi har sanktioner på flere år. Det er mindre end ti gange om året. Sagen var noget skør, men der må have været nogle grimme intentioner, så smilene hos disciplinærkomitéen forsvandt hurtigt, har direktør for Mosellan Fodbolddistrikt, Emmanuel Saling, fortalt.

Spilleren fra Soetrich har fået en karantæne på fem år for sin ugerning. Terville-spilleren, der blev bidt, fik en karantæne på seks måneder.

Selve kampen sluttede 1-1, hvilket gav Terville deres første point i sæsonen. De fik dog to minuspoint og en bøde på 200 euro, fordi de ikke havde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, og ingen fra klubben på nær spilleren greb ind.

