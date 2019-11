Brager bolden i nettet: Dolberg med ny scoring

Kasper Dolberg gjorde igen opmærksom på sig selv i den franske Ligue 1, da danskeren lørdag aften scorede for Nice.

Det skete i 3-1-sejren hjemme mod Angers, og det var Kasper Dolbergs fjerde sæsonscoring i den franske liga efter skiftet fra Ajax denne sommer.

Den danske landsholdsangriber bragede bolden i nettet i det 90. minut til 3-1, da han afsluttede fra kanten af feltet, og han spillede hele opgøret for sin franske klub.

De tre point betød, at Nice ligger nummer 11 med 20 point, mens Angers forspildte muligheden for at holde trit med toppen i rækken.

Dolberg jubler efter ny scoring. Foto: VALERY HACHE/Ritzau Scanpix

Angers har på tredjepladsen fortsat 24 point.

Angelo Fulgini bragte gæsterne foran efter 22 minutter, men Arnaud Lusamba prikkede bolden i mål for Nice til 1-1 seks minutter før pausen.

Efter pausen kom Nice foran 2-1 ved Myziane Maolida, inden Kasper Dolberg sluttede af med sit mål til 3-1.

Danskeren scorede også for Nice i den seneste runde, da det på udebane blev til et nederlag på 1-2 mod Lyon.

