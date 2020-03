Brandvarm Dolberg: Sætter verdensstjerner til vægs

Kasper Dolberg er et af fransk fodbolds varmeste navne. Den danske landsholdsspiller har siden skiftet fra Ajax til Nice i sommer vist sig som en særdeles skarp herre i front.

Da Nice i weekenden nedlagde Monaco med 2-1 i et intenst lokalopgør var det med Kasper Dolberg som dobbelt målscorer og dermed også matchvinder.

Målene var Kasper Dolbergs sæson-scoringer nummer 10 og 11 i den franske liga, og danskeren har høstet stor anerkendelse og ros for sine bedrifter hos Nice. Blandt andet blev han for tredje gang i sæsonen udtaget til Rundens Hold i Ligue 1 efter de to scoringer.

Kaster man et blik på statistikkerne bag Dolbergs præstationer, viser han sig som en ligaens absolut mest effektive afsluttere. Faktisk er danskeren så skarp, at han præsterer bedre end vedens-stjernerne fra PSG, Kylian Mbappé og Neymar.

Foto: VALERY HACHE/Ritzau Scanpix

Kasper Dolberg har nemlig scoret på 26,19 procent af sine i alt 42 afslutninger, hvilket skyder ham ind som den fjerde mest effektive angriber i ligaen, når det kommer til at få bolden i kassen.

Både Mbappé og Neymar har bestemt langt flere afslutninger end Dolberg, men skarpheden er ikke lige så stor som hos danskeren.

På toppen af listen ligger dog en PSG-spiller i form af Mauro Icardi, der ganske enkelt har scoret på hver tredje afslutning - det kan man kalde for uhyre effektivt. Over Dolberg finder man også LyonsMoussa Dembele og Monaco-topscorer Wissam Ben Yedder.

Men at Dolberg er skarpere end bådeMbappé og Nyemar - det kan ingen tage fra den brandvarme og på samme tid altid køligt afbalancerede dansker.



Se tabellen her (leveret af SpilXperten):

Mål Skud mod mål Skud inden for rammen Effekt-ivitet Icardi, Mauro 12 36 20 33.33 % Dembele, Moussa 16 56 26 28.57 % Ben Yedder, Wissam 18 64 37 28.13 % Dolberg, Kasper 11 42 25 26.19 % Mbappé, Kylian 18 87 49 20.69 % Neymar 13 71 37 18.31 % Benedetto, Darío 11 61 27 18.03 % Diallo, Habib 12 76 32 15.79 % Niang, M'Baye 10 66 31 15.15 % Osimhen, Victor 13 86 35 15.12 % Bouanga, Denis 10 77 36 12.99 %

