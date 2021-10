Bryder tavshed: Ville væk

Hele sommeren var den franske superstjerne Kylian Mbappé kraftigt rygtet på vej til Real Madrid, men på trods af den intense flirt mellem de to parter var franskmanden stadig at finde i Paris, efter at transfervinduet lukkede ned 1. september.

Nu bekræfter superstjernen selv i et interview med franske RMC Sport, at han tilbage i juli bad Paris Saint-Germain om at sælge ham i sommerens overståede transfervindue.

- Jeg bad om at komme væk fra klubben, fordi fra det øjeblik jeg ikke havde lyst til at forlænge, ville jeg gerne have at klubben fik et transferbeløb for mig, så de kunne få en kvalitetserstatning. Jeg ville holde det respektfuldt, så jeg sagde, at hvis I ikke vil af med mig, så bliver jeg, siger Mbappé til RMC Sport.

Kylian Mbappé har indtil videre denne sæson scoret fire mål i ni kampe. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Franskmanden afviser desuden rygterne om, at han ikke skulle være på talefod med ledelsen i den franske storklub.

22-årige Kylian Mbappe kan fra nytår frit forhandle med andre klubber, da superstjernens kontrakt med PSG udløber næste sommer. Derfor kan for eksempelvis Real Madrid hente Mbappé gratis til næste års sæsonstart.

Efter at have vundet de første otte kampe i Ligue 1 tabte Mbappé og PSG søndag deres første kamp i denne sæson ude mod Rennes 2-0.