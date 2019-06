Brystbombe i chok - nu taler 'monsteret'

Han er fodboldmillionær, regerende verdensmester og har både det franske mesterskab og en Europa League-triumf på CV'et.

Alligevel er der nok en del, der især tænker Adil Rami som brystbomben Pamela Andersons bedre halvdel, efter at de har dannet par de seneste to år.

Men nu er den fest i den grad forbi.

Det celebre par, mens alt endnu åndede fred og idyl. Foto: Ritzau Scanpix

Således har Pamela Anderson, der blandt er kendt for at have udfyldt sin rolle i tv-serien Baywatch til badedragtens bristepunkt, smidt den franske fodboldstjerne på porten, fordi han angiveligt har været hende utro.

I et følelsesladet opslag på det sociale medieInstagram raser skuespilleren over den troløse Rami, der til daglig tjener til føden hos Olympique Marseille.

- De seneste to år af mit liv har været en stor løgn. Jeg blev svindlet til at tro, at vi var 'meget forelskede'. Jeg er knust over at finde ud af, de seneste par dage, at han levede et dobbeltliv, skriver hun og udpensler hans svigt

- Han plejede at joke med andre fodboldspillere, der havde kærester nede ad vejen i lejligheder tæt på deres koner. Han kaldte de mænd for monstre. Men det her værre. Han løj for alle. Hvordan er det muligt at kontrollere to kvinders hjerte og hjerne på denne måde? Jeg er sikker på, at der var flere. Han er et monster. Hvordan kunne jeg have hjulpet så mange mennesker, men ikke være klog nok til at hjælpe mig selv, skriver hun

Pamela Anderson så bekymret til, da Adil Rami blev skadet første gang, hun så ham spille for Olympique Marseille. Foto: All Over Press.

I første omgang lod Adil Rami Pamela Andersons opråb stå uimodsagt.

Men nu har han valgt at svare igen - og ligesom sin nu tidligere kæreste har han valgt at gøre det på Instagram.

Og fodboldstjernens version er ikke overraskende helt anderledes end den forsmåede Pamela Andersons.

Således hævder Rami, at den såkaldte 'anden kvinde' blot er hans børns mor, Sidonie Biémont.

- Et brud er aldrig let. Ofte kan følelserne få overtaget. Jeg har dyb respekt for Pamela, der følger sin overbevisning, og som jeg altid har elsket oprigtigt, skriver han og fortsætter.

- Jeg synes ikke, vi bør afsløre vores intimitet og vores fælles historie, men jeg er nødt til at belyse en ting. Jeg har på intet tidspunkt ført et dobbeltliv. Jeg har blot knyttet et varigt forhold til mine børn og deres mor, Sidonie, som jeg nærer den dybeste respekt for. Det er nok korrekt, at jeg burde have været mere tydelig i dette tvetydige forhold, skriver Adil Rami, som fastslår, han fortsat vil være tro mod sin overbevisning og sin støtte til kampen for kvinders rettigheder.

Adil Rami var med til at vinde VM i 2018 med Frankrig. Foto: AP

Om den forklaring så også formilder Pamela Anderson, må tiden vise.

Se også: Verdenskendt brystbombe i sorg: - Han snød mig i to år

Komiker afslører: Ødelagde Pamelas ægteskab

Se også: Pamela dropper franskmanden