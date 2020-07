Neymar og PSG var fredag i aktion for anden gang, siden det franske ligaforbund LFP valgte helt at afslutte sæsonen i de franske rækker tilbage i marts.

Formen skal pudses af med testkampe, inden de franske mestre skal forsøge at opnå klubbens helt store mål, nemlig at vinde Champions League.

Det blev den vist også mod Waasland Beveren fredag aften, ligesom den blev det i sidste uge med 9-0-massakren over Le Havre.

Med Neymar, Mbappé, Icardi og flere andre stjerner fra start blev belgierne smadret med cifrene 7-0.

Trods resultatet på tavlen, var det især Neymar, der løb rundt og var bange på banen, for det var et hold aggressive belgiere, der var troppet op i Frankrig.

- Vi var lidt bange. Vi kom for en venskabskamp, så sådan nogle ting burde ikke ske, sagde Neymar efter kampen til beIN Sports.

Selvom han rendte rundt med en vis nervøsitet, var Neymar ikke bange for at levere lækkerier. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Skal møde mål-monstre

Selvom Waasland Beveren gik lige lovlig til den, var uheldet ikke ude for nogen i kampen, som Neymar var godt tilfreds med ellers.

- Vi er her for at forberede os, men også for at beskytte os selv. Vi gav dem lidt igen, så der er ingen problemer der, sagde han efter kampen.

- Jeg var meget glad for at være tilbage og spille herhjemme, endda med lidt fans. Vi forbereder os lidt efter lidt for at nå vores maksimum op til finale-kampene (i Champions League, red.), tilføjer han.

I træningskampen var Neymar i det der særlige Neymar-humør, hvor der er plads til en masse tricks til tilskuerne. Blandt andet lavede han og Mauro Icardi en indøvet straffe-detalje, hvor brasilianeren let rullede bolden frem, så en fremadstormende Icardi kunne ekspederede bolden det sidste stykke i mål.

Og det er vist meget godt for Paris-holdet, at de er i stand til at lave mål på samlebånd.

Modstanderen i Champions League-kvartfinalen til august hedder nemlig Atalanta, og hvis der er nogen, der forstår at lave mål denne sæson, er det Bergamo-mandskabet.

Med deres 93 mål er de godt og grundigt i gang med at smadre målrekorden for et hold i den bedste italienske række, som der resterer fem runder af denne sæson.

Pt. hedder rekord-indehaverne Napoli, som lavede 94 mål i 16/17-sæsonen.

PSG og Atalanta mødes 12. august i kvartfinalen ved Champions League, som afgøres efter ét opgør.

