Coronaramte PSG taber til oprykker

2. division ruller for fuld skrue, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

De forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain har fået en noget hakkende optakt til den nye sæson i Frankrigs bedste fodboldrække.

Flere af holdets største profiler er således blevet ramt af smitte med coronavirus - mange af dem efter en ferie på Ibiza. De var derfor ikke med, da storklubben torsdag aften spillede sin første kamp i den nye sæson.

Og noget tydede på, at stjerner som Neymar og Kylian Mbappé, der begge er blevet coronasmittede, var savnede i hovedstadsklubbens sæsonåbner.

I hvert fald blev det til et skuffende 0-1-nederlag, da PSG torsdag aften gæstede RC Lens, der sidste sæson rykkede op fra den næstbedste række.

På grund af PSG's finaledeltagelse i Champions League i august var holdets første sæsonkamp blevet skubbet i forhold til resten af ligaen.

Foruden Neymar og Mbappé var Mauro Icardi, Marquinhos, Leandro Paredes og Keylor Navas i karantæne på grund af coronasmitte.

Alle undtagen Mbappé er blevet smittet på ferieøen Ibiza.

De mange fravær betød blandt andet, at PSG stillede til start med de to 18-årige franskmænd Arnaud Muinga og Kays Ruiz-Atil i offensiven.

De formåede ikke at trænge igennem Lens-forsvaret, og i stedet var det oprykkerne, der scorede kampens enlige mål.

Scoringen kom efter en stor fejl fra den 20-årige Marcin Bulka, der stod på mål for PSG i Keylor Navas' fravær.

Den polske målmand sendte en aflevering ud i fødderne på Ignatius Ganago, der resolut straffede fejlen ved at sende bolden i kassen.

PSG formåede ikke at svare igen, og det endte dermed med en skuffelse for holdet, der har vundet syv af de seneste otte franske mesterskaber.

Nice, der har danske Kasper Dolberg på holdet, topper ligaen med seks point efter to kampe. Den danske angriber har scoret to mål.

Dem skal du hente til fredagens Tour-etape:

Ekspertens bedste råd: Fidusen til 13. etape

Mestrene vælter sig i luksus

Dagbog fra Monza: F1's corona-fængsel