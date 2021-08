Dårligt nyt - Dolberg skadet før landskampe

Danmark skal for første gang efter EM-slutrunden i aktion, når Kasper Hjulmands tropper fra næste uge af spiller tre landskampe i VM-kvalifikationen.

Nu er Hjulmand dog blevet ramt af lidt bekymringer, for angriberen Kasper Dolberg er blevet skadet.

Det melder Christophe Galtier, der er Dolbergs cheftræner i franske Nice, på et pressemøde før weekendens kamp mod Bordeaux.

Heldigvis lader det ikke til at være så slemt, hvorfor Dolberg må forventes at være spilleklar til landskampene, der venter lige rundt om hjørnet.

- Han følte en temmelig skarp smerte i sit knæ efter en kontakt til træningen onsdag. Undersøgelserne i går og i morges viste dog, at det ikke er noget alvorligt.

- I morgen skal vi så se, om han er i stand til at træne. Vi talte med Kasper om det her i morges, og vi vil lave nogle test med ham, om hvordan han har det med det. Jeg udelukker ikke, at han er klar til weekenden, fortæller Nice-træneren om danskeren, der har været i fin form i sæsonstarten og scoret to mål i de to første ligakampe.

Nice spiller på lørdag mod Bordeaux. Det danske landshold spiller mod Skotland, Færøerne og Israel i den kommende landskampspause.

