Danmarks dyreste bekræfter: Snakkede med CL-finalist

Joachim Andersen har været et eftertragtet herre. Overfor Ekstra Bladet bekræfter han, at han også snakkede med Tottenham inden skiftet til Lyon

Joachim Andersen blev i dag præsenteret som Lyon-spiller i en handel, der gør ham til Danmarks dyreste.

Hele 225 millioner gode danske kroner har franskmændene givet for den 23-årige danske forsvarsspiller, der kommer til fra italienske Sampdoria.

Men den himmelstormende dansker har ikke blot været eftertragtet af den franske storklub. Flere klubber har været nævnt i snakken om Andersens fremtid.

Og en af dem har - indtil videre - Christian Eriksen på holdet.

- Jeg har snakket med Tottenham, men mere vil jeg ikke sige, siger Andersen til Ekstra Bladet på spørgsmålet om de mange bejlere.

Andersen har til tider haft svært ved at finde ud af, hvor holdbare de mange skriverier i pressen har været omkring hans fremtid.

- Der har været en masse rygter gennem hele sæsonen. Det har været svært at finde hoved og hale i, hvad der har været sandt og ikke sandt.

- Det er ikke alt, hvad der er blevet skrevet på nettet, der er sandt.

- Nu er jeg bare glad for, at jeg har fundet den bedste mulighed for mig. Det er ligesom, når du køber et hus. Du skal have den rigtig følelse, og den har jeg med Lyon, siger Andersen.

Snakkede med Kjær

Lyon har fulgt danskeren i næsten et år, inden han først hørte om interessen i december sidste år. Derfra tog det for alvor fart i marts, før han fredag skrev under på en fem-årig aftale med storklubben.

Før han tog beslutningen, sendte han en sms til landsholdets anfører Simon Kjær, der selv har en fortid hos franske Lille.

- Jeg har snakket med ham og hans tid i Frankrig, og så har jeg også snakket med Kim Källström (tidligere svensk landsholdsspiller, der spillede seks år i Lyon, red.). Så jeg har været godt dækket ind, siger han om sin research om sin nye klub.



Kæmpe pris skræmmer ikke

Med prisen på 225 millioner kroner bliver Andersen Danmarks dyreste fodboldspiller. Dertil følger der selvsagt forventninger og en masse bevågenhed.



Det tager danskeren med ophøjet ro.

- Ærlig talt er det ikke noget, jeg skænker en tanke. Det er en sjov rekord at have. Det er måske sjovere for jer. Det er noget, klubberne forholder sig til. Det har ikke noget med mig at gøre, men det er et skulderklap, at de vil give den slags penge for mig, siger han om prisen.

Med skiftet kan han se frem til at spille Champions League-fodbold for første gang i karrieren. Og når CL-hymnen lyder, bliver det første gang, han selv står på banen undervejs.

- Champions League er noget, som alle fodboldspillere drømmer om. Det bliver surrealistisk at spille tirsdag og onsdag: Normalt er det noget, jeg ser hjemme på sofaen, lyder det.

Lyon er de seneste to sæsoner sluttet på en tredjeplads i den franske liga, mens det seneste mesterskab ligger tilbage i 2008. Dengang vandt klubben hele syv mesterskaber på stribe.

Siden har pengestærke PSG overtaget den franske trone.

Men det bliver der måske ændret på nu.

