Danmarks dyreste fodboldspiller flygtede fra lockdown

Coronavirussen har kastet sin klamme, smittende hånd ned over – stort set - hele verden, og de færreste kan vel sige sig fri for, at det påvirker deres hverdag

Ej heller Danmarks dyreste fodboldspiller, Joachim Andersen, der blev solgt til Lyon i sommer for 225 millioner kroner.



Ligesom det meste af den europæiske fodbold har virussen også lagt den bedste franske fodboldrække i dvale.

Det gik pludselig stærkt i sidste uge, da Lyon skulle forberede sig til endnu en kamp i den spæde start på foråret.

- Vi skulle spille mod Reims sidste fredag, Vi mødte ind på kampdagen for at gøre os klar til opgøret, men den blev så aflyst, så i stedet trænede vi bare. Det var da en speciel situation, som jeg aldrig har prøvet før.

Joachim Andersen i aktion for sin franske klub, Lyon. Foto: Ritzau Scanpix

- Da vi tog hjem, fik vi at vide af klubben, at vi skulle være tilbage igen tirsdag, men allerede mandag blev vi orienteret om, at vi skulle være væk fra klubben på ubestemt tid. Og da var det, at jeg skyndte mig at tage til Danmark med min kæreste, fordi vi hellere ville være her end i Frankrig midt i krisen, siger Andersen.

De to har nu midlertidigt bosat sig i Joachims fars lejlighed i København.

Kun fra afstand har de derfor kunne betragte den lockdown, der ramte Frankrig ganske kort efter, det danske par vendte snuden hjemad.



- Vi nåede ikke at opleve lockdownen. Vi lykkedes lige med at slippe uden om det. Få timer, efter vi fløj, blev der lockdown i Frankrig. Der var selvfølgelig kaos i lufthavnen, og der var meget kø, da vi skulle hjem.



- Hvordan får du så tiden til at gå i Danmark og holder formen ved lige nu, hvor du ikke lige kan drøne ned på den nærmeste grønsvær med holdkammeraterne?



- Det er begrænset, hvad vi kan lave. Jeg har fået et program af klubben, som jeg skal følge, og så har jeg lånt noget træningsudstyr af en ven, nu hvor fitnesscentrene også er lukkede. Men det er frustrerende, at vi ikke ved, hvornår vi skal være tilbage, så jeg må bare forsøge at holde mig i gang.

Joachim Andersen forsøger at holde formen ved lige på kondicyklen i farens lejlighed i København. Privatfoto

- Hvad tænker du om hele situationen med virussen og frygten for, hvem det kan gå udover ?



- Jeg har snakket med mine bedsteforældre. De er da lidt nervøse, men de bor på landet, hvor der ikke er mange mennesker, heldigvis.

- Så lige nu afventer jeg situationen og forsøger at passe min træning bedst muligt. Ellers er jeg sammen med min familie, som jeg jo ikke ser så tit. Min mor, far og søster. Vennerne må vente, til det her er ovre, siger Joachim Andersen.

- Nogle bruger al den ekstra tid på projekter eller får gang i en hobby. Hvad gør du? Skal du til at hækle eller have gang i en ordentlig omgang systue?



- Haha, det ved jeg ikke endnu. Jeg har faktisk ikke haft så meget tid endnu. Jeg har kun været hjemme i Danmark i tre dage, så jeg skal lige finde mig til rette. Men det kan da godt være, jeg begynder at hækle, hvis det her fortsætter længe nok, lyder det med et grin fra Danmarks dyreste fodboldspiller.

Joachim Andersen håber på mange flere optrædender i den rød/hvide landsholdstrøje. Foto: Lars Poulsen

EM-AFLYSNING EN FORDEL

På grund af coronavirussen så UEFA sig – ikke overraskende – nødsaget til at udsætte sommerens planlagte EM i fodbold, så klubberne kan nå at afvikle sæsonen i juni, hvor det ellers var planen, at slutrunden skulle spilles.

En uundgåelig beslutning. Men også et valg som får betydning for flere danske fodboldspillere. Både positivt som negativt.

- Hvordan ser du egentlig hele aflysningen af EM? Gør det din situation værre eller bedre?

- Det er da en super-underlig situation. Men der var intet at gøre. Der er ikke andre muligheder.

Ekstra Bladet var med på sidelinjen i sommer, da Joachim Andersen blev student. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Altså, jeg tror på, jeg var kommet med uanset hvad. Men det er klart, at jeg også får et år mere til at spille mig tættere på startelleveren. Der kommer også en ny træner, som måske kigger med nye øjne. Det er da også spændende at se, hvad han tænker, så på den måde er det fint nok for mig, siger Andersen.

EM skal i stedet afvikles i sommeren 2021, hvor det fortsat er planen, at Danmark skal spille deres tre indledende gruppekampe på hjemmebanen i Parken. Fredag kom UEFA med nye meldinger om slutrunden. Læs dem her.

