Dansk angriber skifter til fransk storklub

Signe Bruun skifter klub i Frankrig.

Den danske angriber, der har spillet for Paris Saint-Germain siden 2018, har således skrevet under på en toårig kontrakt med Lyon.

Det skriver Lyon på sin hjemmeside.

Bruun kommer dermed til at spille for europæisk kvindefodbold mest dominerende klub gennem de seneste år. Lyon har således vundet Champions League hele syv gange - heriblandt fem år i træk fra 2016 til 2020 - siden 2011. Derudover er det blevet til 14 franske mesterskaber siden 2007.

I den forgangne sæson blev Lyon dog vippet af tronen i fransk kvindefodbold af netop Paris Saint-Germain, som Signe Bruun altså forlader nu. I Champions League sendte PSG også Lyon ud i kvartfinalerne.

23-årige Bruun spillede for Fortuna Hjørring i fire år, inden hun i 2018 tog turen til Paris Saint-Germain, hvor hun de seneste to et halvt år har spillet sammen med Nadia Nadim.

Bruun er noteret for 13 landskampe. Hun fik debut i 2017.