Dansk mareridt i Frankrig

Superliga-keeper skifter nu

Efter gode samtaler med træneren og præsidenten og de to tidligere målmænd i Guingamp Jonas Lössl og Kalle Johnsson besluttede 29-årige Nicolai Larsen sig for at skrive kontrakt med den franske klub, der huserer i den næstbedste række.

Målet var klar: Holdet fra Bretagne i det nordvestlige Frankrig skulle tilbage til Ligue 1 hurtigst muligt. Men det går som bekendt ikke altid, som præsten prædiker.

- Tingene ændrede sig to kampe inde i sæsonen, da klubben valgte at fyre træneren. Et par dage efter valgte præsidenten at gå af, og sportsdirektøren blev også fyret.

- Tre centrale personer som var højt oppe i ledelsen, og som var med til at hente mig, de var væk. Og så startede det forfra, fortæller Nicolai Larsen til tipsbladet.dk.

Ind kom en ny træner, og han ville gerne gøre tingene på en anden måde, fortæller Nicolai Larsen, der foruden fyringen af de personer, som hentede ham til klubben, også fik andet at slås med.

Inden alle fyringerne, et par dage før sæsonåbneren mod Niort bliver han syg. Han skal derfor holde sig fra alle sine holdkammerater, og har ikke mulighed for at deltage i træningerne.

- Jeg har kun 38 i feber onsdag morgen, men på grund af corona-restriktionerne må jeg ikke træne med holdet, før vi kan udelukke det. Jeg tester negativ torsdag og fredag, og får så lov til at spille kampen, gør det fint, men koster nok målet, der gør vi taber 1-0.

- Jeg bliver så syg igen op til anden kamp. Feber og ondt i maven, og det er samme procedure som sidste uge. Jeg må ikke træne med holdet og skal testes negativ to gange. Jeg får det lidt bedre op til kampen og spiller. Men jeg spiller en dårlig kamp, og så bliver træneren pludseligt fyret.

Det viste sig efterfølgende, at Nicolai Larsen havde døjet med en maveinfektion, som han havde rendt rundt med i tre uger, før den blev opdaget.

Sat af og ramt af corona

Han bliver hurtigt rask igen og spiller de efterfølgende fire kampe med to clean sheets til følge. Men da holdet taber 1-0 ude mod Dunkerque, er tålmodigheden hos klubbens nye træner - bosnieren ​Mehmed Baždarević​, løbet op.

- Træneren kalder mig ind og fortæller, at han har besluttet at skifte målmand. Hans sagde, at når man kommer som udlænding, så skal man gøre en stor forskel. Ikke bare en forskel, men en stor forskel, fortæller Nicolai Larsen.

Bedst som det første halve år som udlandsprofessionel ikke kunne blive værre, så ramte coronaen. Efter to kampe som bænkevarmer gled Nicolai Larsen helt ud af truppen, da han blev testet positiv for Covid-19 i slutningen af oktober.

- Min corona var rimelig mild. Jeg mistede lugtesansen i en periode, og så havde jeg 38,5 i feber et par dage, og så var det overstået, lyder det fra Nicolai Larsen, der alligevel var overrasket over, hvor langt tid der gik, før han var tilbage på toppen rent fysisk:

- Jeg føler først, jeg var tilbage i midt- slut-december.

I FC Nordsjælland blev han takket af selv bolddrengen for sine præstationer. Foto: Lars Poulsen

Kæmper videre

Trods det turbulente efterår, så slår Nicolai Larsen fast, at ligesom livet som professionel fodboldspiller i udlandet ikke har skræmt ham, selvom der er meget, som er anderledes end, hvad han har været vant til.

- Jeg tror, lunten er lidt kortere i udlandet end hjemme i Danmark. Historisk set her i Guingamp har de været vekslende i de sidste fire år. Lebogang Phiri fortæller, at det er hans 6-7 træner på de fire et halvt år, han har været her.

- Jeg var godt klar over, at de havde skiftet lidt, men jeg tænkte ikke, det var unormalt, når man typisk skulle undgå nedrykning fra Ligue 1, fortæller Nicolai Larsen.

Heller ikke de manglende kampe skræmmer keeperen, der over for tipsbladet.dk slår fast, at han ikke har set sig om efter en ny klub i vinterens transfervindue.

- Jeg synes, det har været meget op og ned. Jeg arbejder hver evig eneste dag for at komme tilbage på holdet. Jeg synes jeg har været uheldig, men jeg må også erkende at jeg heller ikke været god nok til at gøre en forskel endnu.

- Vi kæmper stadig med at finde rytmen. Træneren prøver stadig at finde sine foretrukne 11, og jeg har da en forhåbning at komme tilbage på et tidspunkt.

Mange gange kommer de gode ting til dem, der venter, er mantraet fra Nicolai Larsen, der dog erkender, at han kan blive tvunget til at finde noget andet, hvis han kommer længere fra holdet det næste halve års tid.

