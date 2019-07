Dansk stortalent tæt på kæmpe skifte

Joachim Andersen har i den seneste sæson været en af de bærende spillere for Sampdoria i den italienske Serie A, og det har ikke så underligt kastet en del rygter af sig for den danske midterforsvarers vedkommende.



Her har det særligt været andre italienske klubber, der skulle have været inde i billedet, men i den seneste tid lader det til, at Champions League-klubben Lyon har snøren ude efter Joachim Andersen, og nu skulle de have budt omkring 185 millioner kroner plus bonusser for ham.



Det melder den italienske Sky Sport Italia-transferspecialist Gianluca Di Marzio.

I den franske klub ser det også ud til, at der er ved at være godt med penge på kistebunden, da forlydender nu peger på, at de er meget tæt på at afslutte en handel på over 500 millioner kroner i forbindelse med salget af Tanguy Ndombele til Tottenham.



Forhandlingerne mellem Sampdoria og Lyon skulle endvidere være så fremskredne, at der skulle være tale om, at de snart kan lukke handlen.



Joachim Andersen spillede 34 kampe for Sampdoria i den seneste sæson, og det var planen, at han skulle have spillet en afgørende rolle for Danmarks U21-landshold ved sommerens slutrunde i Italien, men han blev skadet kort inden.



Foruden Sampdoria har Andersen også spillet for Twente i Holland, ligesom han har været en del af FC Midtjyllands akademi.

