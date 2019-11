Dansker hang med Real-stjerne: Det kostede ham en bøde

Selvom der er langt fra Real Madrid til Reykjavik, hvor Emil Lyng i dag har sine græsgange, deler han og Eden Hazard en fortid som værelseskammerater under deres tid i franske Lille.

Og de to viste sig ikke at være det bedste makkerpar. Det fortæller Lyng til TV 2.

Den atypiske duo var grundet skader i truppen rykket op på førsteholdet til en træningslejr. De gjorde dog ikke tingene lette for sig selv og blev fra dag ét straffet for disciplinære problemer.

- Eden havde misforstået tidspunktet, så vi kom for sent. Jeg kan huske, vi stille og roligt gik over mod træningsbanen og tænkte, vi var i god tid. Og her kom truppens to yngste gutter så slentrende. Vi begyndte at løbe og blendede bare ind i træningen, men bagefter klappede fælden. Træneren havde set det, siger Emil Lyng, der på det tidspunkt som 18-årig netop var fløjet fra reden i AGF.

Bøde, dårlig attitude og oprydningsarbejde

Straffen blev en bøde, og de to skulle rydde bolde og øvrige remedier op efter samtlige træningspas i løbet af de to uger.

Der gik ikke mere end et par dage, før de to imidlertid ikke lige huskede, at oprydning var deres tjans og i stedet smuttede hjem til poolen, hvor Lyng fortæller, at de to tilbragte en del tid sammen.

Det blev der slået kontant ned på, og Hazard og Lyng mødte til træning dagen efter til meddelelsen om, at de var blevet degraderet til reserveholdet. Hvad især Hazard var meget utilfreds med.

Emil Lyng ses her i hvidt og blådt under sin tørn i det vestjyske. Foto: Polfoto

Fra jysk ydmyghed til belgisk arrogance

Der var en del forskel på Lyngs jyske temperament og Hazards allerede veletablerede stjernenykker. Mens Lyng dukkede hovedet og gjorde, som der blev sagt, forklarer den nu 30-årige dansker, at Hazard allerede på det tidspunkt gerne ville signalere, at han var for god til den slags slavearbejde.

Lyng husker særligt belgierens kropssprog, da han tydeligvis ikke gad at rende rundt og rydde materialer op hver dag. Trods sin beundring for Hazards boldkundskaber havde han ikke kun positive ord at sige om den belgiske storspillers daværende facon, som han beskrev som arrogant og med en 'la-la-attitude', der kunne mærkes på tværs af sprogbarrierer.

Trods de sproglige vanskeligheder formåede de to dog alligevel at hygge sig meget godt på turen, fortæller Lyng.

- Han snakkede jo ikke ligefrem skidegodt engelsk, og jeg kunne ikke et kvæk fransk, men vi fandt ud af det. Vi brugte en del kropssprog og tegnsprog, kan jeg huske, men vi hyggede os og hang en del ud ved hotellets pool, beretter han.

De to spillede tre år sammen i Lille, men derfra rykkede deres karrierer sig i meget forskellige retninger retninger. Mens Hazard først driblede sig fra Lille til heltestatus i Chelsea og nu en velbetalt tilværelse som Galactico hos Real Madrid, blev det danske talents karriere ikke en dans på de samme røde roser.

I 2011 gik ham og Lille hver til sit, og efter frugtesløse lejeophold i Zulte Waregem og FC Nordsjælland samt nogle år i Esbjerg og Silkeborg har han siden 2017 primært slået sine folder i islandsk fodbold.

Hans arbejdsgiver er i dag Reykjavik-klubben Valur, der i seneste sæson sluttede på en sjetteplads i den islandske liga.

