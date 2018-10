Dansker skal stoppe FCK: Næste stop Premier League

Trænerens drøm: Lukas Lerager har evnen til at æde sig selv - også når det gør rigtig ondt. Det har foreløbig bragt ham til franske Bordeaux, og næste skridt kan være Premier League for den 25-årige landsholdsreserve

BORDEAUX (Ekstra Bladet): Da den pensionerede Superliga-træner Ove Christensen tilbage i 2014 genoptrænede efter en knæoperation, stødte han som regel på en af sine tidligere spillere i træningscentret.

Lukas Lerager.

Godt et halvt år forinden havde Christensen taget en kop kaffe med Lerager og hans far i Bagsværd Centrum.

Han overbeviste dem om, at den nyoprykkede Superliga-klub Viborg FF ville være et godt skridt for AB-talentet, der ellers var på vej til AC Horsens.

Ove Christensen fik selv kun glæde af Lerager et halvt år, inden knæet tvang ham til at sige stop, men midtbanespilleren nåede at sætte et solidt aftryk hos den rutinerede træner.

- Jamen, jeg elsker den knægt, siger Ove Christensen til Ekstra Bladet og udtrykker den holdning, som de fleste af Lukas Leragers trænere nok har til den 25-årige landsholdsreserve.

Bordeaux-spilleren er det, man kalder enhver træners drøm. Selv på en dårlig dag spiller han oftest til godkendt, og han stopper aldrig med at arbejde i holdets tjeneste.

Derfor overraskede det heller ikke Ove Christensen, at han altid så Lukas Lerager i træningscentret i Viborg, når den mere officielle del af arbejdet i den grønne trøje ellers var ovre.

- Han ville forbedre sig på alle parametre, finde de små procenter, der gør forskellen. Det viser, at han har en utrolig professionel tilgang og nogle stærke læringskompetencer, siger Ove Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lukas Lerager i kamp for Viborg mod FC København. Torsdag møder han københavnerne igen, men denne gang i Bordeaux-trøjen. Foto: Finn Frandsen

Lukas Lerager spillede hele sin ungdomstid i AB og blev tidligt hevet op omkring førsteholdet.

Som U17-spiller var han med i en af de berygtede beep test med 1. divisionsholdet, og det blev en skræmmende oplevelse. For de andre.

- Han smadrede dem bare, griner den nuværende Brøndby-scout John Møller, der dengang var sportschef i Gladsaxe-klubben.

- Men det viste, hvilket fantastisk mindset Lukas har. Han er villig til at træne hårdere end alle andre, siger John Møller.

Det er især de sidste tyve minutter af 1. divisionskampene, som Møller husker Lerager for. Når de andre hev efter vejret, fortsatte teenageren med at løbe. Begge veje.

- Lukas’ største evne er, at han er i stand til at presse citronen maksimalt. Evnen til at æde sig selv - også når det gør rigtig ondt - har bragt ham derhen, hvor han er i dag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lukas Lerager er en fast bestanddel af Åge Hareides landsholdstrup, men er indtil videre kun noteret for fem kampe i rødt og hvidt. Foto: Jens Dresling

Også Ove Christensen taler begejstret om den motor, som Bordeaux-spilleren er udstyret med:

- Han kan løbe og løbe hele tiden, og når man oven i købet ved, hvor man skal løbe hen, er det ekstra godt.

- Lukas kan tage mange korte løb med meget få pauser, og det er det, der skal til i international fodbold. Han har en høj tolerancetærskel, og så er han hurtig til at vænne sig til hårdere arbejdskrav.

Viborg solgte ham i sommeren 2016 for ca. tre mio. kr. til belgiske Zulte Waregem, der et år senere fik næsten det tidobbelte af Bordeaux.

Det var i Belgien, at han fik sit gennembrud, og ud over at løbe andre ned begyndte den centrale midtbanespiller at score mål.

Han kom ind omkring Åge Hareides landshold og er et sikkert kort, når nordmanden udtager sin trup.

Nok står Lasse Schöne og Thomas Delaney foran ham til pladserne i startopstillingen, men Hareide sætter pris på Bordeaux-manden, som man ikke gør ret ved kun at tale om løbekapaciteten.

- Han har en ganske veludviklet teknik. Han er ikke specialist i noget, men kan det hele, og er meget konkurrencedygtig. Han gør det, der er nødvendigt for at vinde, og så sidder der et godt hoved på ham.

- Han er velovervejet og har truffet de rigtige valg i sin karriere. Det er ikke alle spillere, der gør det, siger Ove Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lukas Lerager er ikke blandt de mest kendte fodboldspillere i Danmark, men han har skabt sig en god karriere i udlandet. Foto: Nanna Navntoft

Fra AB til Viborg. Fra Superligaen til Belgien og videre til Frankrig.

Konstant har Lukas Lerager været i stand til at presse citronen og tage et skridt yderligere op ad fodboldens rangstige.

Sidste trin er næppe nået for midtbanespilleren, der indtil videre har optrådt fem gange på landsholdet.

Under VM afviste Bordeaux et bud, der angiveligt var tæt på 75 mio. kr. fra italienske Atalanta.

Den franske klub håber på mere for den driftsikre dansker, der i sidste sæson spillede 37 af 38 ligakampe og i denne har været med i alle otte.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der interesse fra Premier League, og løbestærke Lukas Lerager fra Søborg kan til sommer meget vel ende i verdens største liga.

Har aldrig tabt en beep test - Hvorfor var det en jysk klub og ikke FCK eller Brøndby, der snuppede dig i sin tid? Du spillede jo i deres baghave i AB? - Det er svært at svare på, men måske har de bare ikke kigget den vej. Jeg spillede 1. division og for et bundhold. Men jeg fik spilletid og en masse erfaring i en ung alder. - Mange spillere bliver profiler i Superligaen og kommer så til udlandet og får det svært. Du var en solid Superliga-spiller, men det virker, som om gennembruddet kom i udlandet. Er der en forklaring på det? - Mit skifte til Zulte Waregem i Belgien viste sig bare at være det helt rigtige. Jeg kom til en klub med et klart spilkoncept og et rigtig godt hold. Jeg havde frihed og spillede på et hold, der havde bolden meget. Det udviklede mig endnu mere. - Hvor kommer evnen til at blive ved med at løbe og arbejde hårdt fra? - Det må være noget, jeg er født med, og det er en af mine styrker. Det ligger bare naturligt til mig. - Har du nogensinde ’tabt’ en beep test? - Så vidt jeg husker, har jeg ikke tabt nogen. Men jeg har delt ’sejren’ med en anden. - Hvad er drømmen rent fodboldmæssigt? - At tage de rigtige skridt. Jeg vil spille og udvikle mig til en profil for det hold, jeg spiller på, og så kunne tage næste skridt via mine præstationer. - Hvordan bliver det at møde FCK i Europa League? - Det bliver sjovt at møde et dansk hold. Vi vil angribe kampen fra start og gå 110 pct. efter sejren, da vi tabte den første kamp (til Slavia Prag, red.). Jeg håber, at det bliver en kanon kamp med mange Bordeaux-fans på tribunerne.

