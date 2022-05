Ifølge en fransk L'Équipe-journalist vil de spanske fans aldrig tilgive Kylian Mbappé for at blive i PSG, da han var millimeter fra et skifte til Real Madrid

'Han er kongen af Paris nu!'

Den franske fodbold-journalist Tanguy Le Seviller, der blandt andet skriver for L'Équipe, er ikke i tvivl om, at Kylian Mbappé lige nu har slået fast, at han er den største i Paris Saint Germain.

Lørdag blev det nemlig officielt, at den 23-årige angriber skriver under på en treårig forlængelse med PSG.

'Det er enormt for PSG! For få måneder siden troede alle, han var på vej videre. Og for den franske presse er det perfekt, for han er altid i centrum hos os,' fortæller Tanguy Le Seviller til Ekstra Bladet.

Han er dog ikke i tvivl om, at Real Madrid og klubbens fans vil føle sig forrådt. De troede nemlig, at Kylian Mbappés skifte til Los Blancos var så godt som sikkert.

'Det er en vanære for Real Madrid. De spanske fans vil aldrig tilgive ham. Real skal nu ud og finde en ny guldklump,' lyder det fra franskmanden, der selv nævner Liverpools Mohamed Salah som en mulig afløser.

Nasser Al-Khelaifi og Kylian Mbappé offentliggjorde lørdag nyheden om forlængelsen inden PSG's sidste kamp i sæsonen. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Nøglen til international hæder

Paris Saint Germain har vundet alt, hvad der er værd at vinde inden for de franske grænser. Champions League-trofæet har længe været målet for den pengestærke klub, og her er Mbappé afgørende for, om det bliver en realitet ifølge Le Seviller.

'Mbappé er selvfølgelig nøglen for PSG til at vinde Champions League. Han er kongen af Paris nu!'

Om han så også kan skaffe trofæet med de store øre hjem til Paris, må tiden vise.

PSG har i hvert fald spyttet mange penge i kontrakten med Mbappé, i håb om at det bliver til virkelighed.

Ifølge Goal.com kan Mbappé forvente at indkassere 50 millioner euro i løn årligt. Det svarer til cirka 372 millioner kroner. Altså over en million kroner om dagen.

Og det er uden de ekstra bonusser, der kan få os dødelige til at tabe kæben.

Angiveligt får han nemlig 300 millioner euro, svarende til 2,2 milliarder kroner, bare for at skrive under.

