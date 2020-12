Deler operationsbillede: 'Aldrig følt smerte som det'

Lyon-angriber Memphis Depay gennemgik for et år siden en knæoperation, der medførte smerter, han aldrig har oplevet magen til - nu viser han billeder af operationen

For et år siden tænkte Memphis Depay ikke meget på fodbold.

Lyon-stjernen havde netop gennemgået en alvorlig operation i knæet - et overrevet korsbånd - og han havde nok at gøre med blot at håndtere smerterne.

Det fortæller han søndag på sin Instagram-profil, hvor han både har lagt en video op af tiden lige efter operationen - og et billede af det skadede knæ:

'I dag for et år siden blev jeg opereret i korsbåndet. Jeg vil ikke lyve: Jeg har aldrig følt smerte som det i hele mit liv.'

'Men som de siger: Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. I dag ser i en stærkere person mentalt og fysisk.'

'Hold øjnene åbne. Jeg tror, at Gud vil belønne mig for mit hårde arbejde,' skriver Depay.

Den hollandske landsholdsangriber endte på grund af coronaepidemien med blot at gå glip af ti ligakampe for Lyon, og han kunne vende retur for fuld skrue til sæsonstart.

Om han bliver belønnet for sit hårde arbejde, vil tiden vise. Men han har da pæn succes for tiden på det hollandske landshold og som anfører i Lyon, der ligger nummer tre i Ligue 1.

Og så viste han lørdag mod Nice uden en skadet Kasper Dolberg, at han ikke bare er flabet uden for banen - hvilket han til stadighed demonstrerer. Det er han også med fodboldstøvler på.

For han stod for Lyons første mål i 4-1-sejren: Et perfekt eksekveret panenka-spark, der fik Nice-målmand Walter Benitez til at se rigtig skidt ud. Det kan du i øvrigt se i otte forskellige versioner i Depays Instagram-story.

