Den er god nok: Nu vil Danmarks dyreste væk

Joachim Andersen har flere muligheder for at komme væk fra Lyon

Cheftræner Rudi Garcia bruger ikke Joachim Andersen længere.

Den danske forsvarsspiller har brugt de seneste tre Ligue 1-kampe på Olympique Lyons udskiftningsbænk. Eller lad os bare kalde den for bænk, for der er ikke meget hverken ud- eller indskiftning over det for danskeren, der senest var i aktion mod Montpellier 15. september.

Og den dur ikke for en spiller, der sidste år blev solgt fra Sampdoria for svimlende 225 millioner kroner – den største transfer i dansk fodbolds historie.

Andersen vil død og pine spille fodbold hver gang.

Derfor er det sandsynligt, at han skriver under på en lejeaftale i løbet af mandagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der flere klubber, der har lagt billet ind på danskeren.

Joachim Andersen til landsholdstræning sidste efterår. Arkivfoto: Lars Poulsen

Italienske Torino FC, franske Olympique Marseille og engelske Fulham FC.

Mens London-klubbens manager, Scott Parker, har et godt øje til Joachim Andersen, er det ingenting sammenlignet med Torinos samme, Marco Giampaolo, der ser en stor stjerne i den danske midterforsvarer.

Det var Giampaolo, der tog ham under sine vinger i Sampdoria, og det var samme Giampaolo, der i sin relativt korte periode i AC Milan sidste år forgæves forsøgte at lokke Andersen til storklubben.

Ekstra Bladet erfarer, at en aftale dog endnu ikke er helt på plads, da Olympique Lyon angiveligt forsøger at få så meget ud af en lejeaftale som muligt.

Du kan løbende følge med i vores livedækning af dagens transfers fra ind- og udland her.

Voldsomt dansk crash

Ekspert: Vaklende storhold er godt for Premier League

Ukendt spiller udtaget til landsholdet