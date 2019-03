Den jubel har du aldrig set før

Er du lidt træt af de sociale medier? Iscenesættende sportsfolk? Endeløse selfies?



Så bare vent til, du hører, hvad den italienske, og til tider kontroversielle, angriber Mario Balotelli gjorde søndag aften, da han kom på tavlen for sin klub Marseille. Han skal nok give dig vand til din mølle.

Først scorede han nemlig et ret flot mål efter et hjørnespark. 12 minutter var der spillet, da han saksesparkede kuglen i kassen. Og sådan noget skal fejres.

Hurtigt søgte han hen mod pressefotograferne, der er placeret bag målet, og her fik han stukket en iPhone i hånden af en af Marseilles pressefolk.

Balotelli fik stukket en iPhone i hånden. Foto: Ritzau Scanpix

Med telefonen i hånden fejrede han målet med en selfie og en jubelvideo sammen med holdkammeraterne, som hurtigt røg ud på Marseilles sociale medier.

Det er ikke første gang, at Balotelli stjæler rampelyset med sin måljubel. Mange fans af engelsk fodbold vil nok huske tilbage på hans tid i Manchester City, hvor han i en kamp mod rivalerne fra Manchester United vist en trøje frem med påskriften 'Why Always Me?'. City vandt kampen med 6-1.

Balotelli skiftede i januar til Marseille fra Nice. Inden da havde han spillet for Milan, Liverpool, Manchester City og Inter.

