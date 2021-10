Derfor kaldte han Neymar en bums

I et interview med L'Equipe fortæller den franske superstjerne Kylian Mbappé, hvorfor han kaldte Neymar en bums

Tilbage i september blev Kylian Mbappé i forbindelse med en ligakamp mod Montpellier fangede for rullende kamera sige 'den bums afleverer aldrig til mig' om holdkammerater Neymar.

I et interview med L'Equipe fortæller 22-årige Mbappé, hvorfor han kom med den spydige kommentar om sin brasilianske holdkammerat.

- Ja, jeg kaldte Neymar 'en bums', fordi jeg var utilfreds med en aflevering. Det er noget, der sker hele tiden i fodbold. Derfor talte jeg med ham om det, lige efter at det blæste op, siger Kylian Mbappé til L'Equipe.

Der var kold luft mellem Mbappé og Neymar, da PSG spille ligakamp mod Montpellier i september. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

- Vi har tidligere haft sådan udvekslinger, fordi vi begge gerne vil vinde, men der er ingen problemer mellem os. Jeg respekterer og beundrer ham, for hvad han er.

Den franske superstjerne fortæller også, at det også er sket omvendt et par gange, hvor Mbappé ikke har afleveret til brasilianeren, som der så var blevet utilfreds.

Indtil videre står Kylian Mbappé noteret for fire scoringer i 11 kampe i denne sæson for PSG. Sidste sæson scorede den franske superstjerne 42 mål i 47 kampe for den franske storklub.

En af sommerens store transfer-sagaer var fortællingen om at Kylian Mbappés mulige skifte til Real Madrid. I starten af ugen satte superstjernen for første gang ord på rygterne. Læs mere her.