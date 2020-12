Dét åbner for Eriksen: - Han elsker Christian

Hurtig opsummering:

Thomas Tuchel er fyret i Paris Saint-Germain, og de forhandler med Mauricio Pochettino om at blive ny mand i spidsen.

Set med danske briller er det rent guf, for argentineren var overordentlig glad for Christian Eriksen, da de bragte Tottenham op i topfeltet i England og Europa. Manageren blev fyret i efteråret 2019.

Allerede inden Pochettino blev bragt i spil til den franske storklub, var der rygter om Eriksen til PSG, men nu synes alle at lave den kobling. Fordi den er SÅ oplagt.

- Pochettettino elsker Christian Eriksen, skriver den italienske journalist Nicolò Schira, der er lidt af en transfer-specialist, på Twitter.

- Eriksen på vej i taxi, twitter-joker journalisten Tancredi Palmieri, der også arbejder med transfers.

Lige nu strømmer mediet over med folk, der forestiller sig netop det skifte.

Her ses danskeren og argentineren på den københavnske restaurant Bistro Boheme, som er ejet af landsholdskokken Per Thøstesen, tilbage i 2018:

Christian Eriksen spiller ikke i Inter, og Lillejuleaften fortalte Inter-direktør Giuseppe Marotta, at danskeren var sat til salg og kunne skydes af i januar - blot et år efter han ankom.

- Ja, jeg kan bekræfte, at Christian Eriksen er på transferlisten. Han forlader os i januar. Han passer ikke ind i vores planer, og han har haft det svært her i Inter. Jeg tænker, at det er det rigtige, at Christian tager væk for at finde mere plads, sagde Marotta til Sky Sport Italia.

Både Sky Sport Italia og Gazzetta dello Sport fortalte desuden, at Eriksen er i Danmark for tiden, fordi hans kæreste Sabrina snart sætter parrets andet barn i verden.