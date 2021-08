Det bedste hold nogensinde?

Undrer du dig over, hvorfor PSG må betale en høj løn, når Barcelona ikke må? Læs mere her.

Neymar, Kylian Mbappé og Lionel Messi.

Ja, det lyder nærmest uvirkeligt, men det er ikke desto mindre den offensiv, PSG kan stille op med, efter at Lionel Messi officielt er blevet præsenteret i den franske storklub.

De tre offensive esser ville hver især kunne gå ind i startopstillingen i hvilken som helst klubben verden rundt og være holdets superstjerne. Nu skal de spille sammen i den franske Ligue 1.

Her er et overblik over PSG's tre store offensive profiler, der kommer til at blive noget af en mundfuld for forsvarsspillerne i den franske liga.

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Neymar:

Verdens dyreste fodboldspiller. Den 29-årige brasilianer skiftede til PSG fra Barcelona i 2017, hvor franskmændene betalte 1,65 milliarder for angriberen. Neymar har siden skiftet til PSG spillet 116 kampe for klubben, hvor han har scoret 89 mål.

Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Kylian Mbappé:

Det franske stortalent. Den 22-årige franskmand har allerede vundet VM med sit hjemland. Mbappé skiftede til PSG fra Monaco i 2018, Ifølge flere medier lød prisen på én milliard for den dengang kun 19-årige Mbappé. Mbappé har allerede spillet 172 kampe for PSG, hvor han har scoret hele 132 mål.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Lionel Messi:

Den bedste nogensinde? Den argentinske stjerne har inden skiftet til PSG spillet hele sin karriere i FC Barcelona, hvor han nåede at spille 778 kampe og score 672 mål. 34-årige Messi har vundet Ballon d'Or hele seks gange, og mange betegner ham som den bedste fodboldspiller nogensinde.

Har forstærket sig over hele banen

Paris Saint-Germain har ikke kun handlet ind til angrebet denne sommer. Klubben har også hentet den spanske forsvarsgeneral Sergio Ramos ind på en fri transfer fra Real Madrid

Den nykårede europamester 22-årige Gianluigi Donnarumma er blevet hentet ind fra AC Milan, også på en fri transfer, til at vogte målet i Paris.

Gianluigi Donnarumma blev den helt store helt, da Italien vandt i straffesparkskonkurrence i EM-finalen over England. Foto: Marvin Guengoer/Ritzau Scanpix

PSG-drengene kan nu se frem til Messi som holdkammerat. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Dermed har PSG samlet en trup, der på papiret giver minder om Real Madrids 'Galáticos', der begejstrede fodboldfans verden over i starten af 00'erne.

Det har længe været et mål for Paris Saint-Germains qatarske ejere, at klubben skal vinde Champions League. Det er dog ikke lykkedes endnu. Tættest var klubben på, da i 2020 tabte i finalen til Bayern München.

Med truppen til den kommende Champions League-turneringen vil PSG uden tvivl være en af de allerstørste favoritter til at vinde den fineste turnering i Europa. Her er et bud på PSG's idealopstilling den kommende sæson i en 3-4-3-opstilling:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Juan Bernat - Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar

Det bliver dog ikke denne startopstilling, når PSG lørdag hjemme tager imod Strasbourg, hvor blandt andre Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos og Donnarumma er at finde på storklubbens skadesliste.

Undrer du dig over, hvorfor PSG må betale en høj løn, når Barcelona ikke må? Læs mere her.