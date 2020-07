- Det har været helt forfærdeligt

Simon Kjær, Mathias Zanka Jørgensen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen og Joachim Andersen.

Det skorter ikke ligefrem på hverken kvalitet eller midterforsvarere på det danske fodboldlandshold, og den nye landstræner Kasper Hjulmand får sit at se til, når han skal stille sit første danske landshold i forbindelse med efterårets landskampe.

Hidtil har det været Kjær, Zanka og Christensen, der har stået forrest i køen under Åge Hareide, men står det til Danmarks dyreste fodboldspiller, 24-årige Joachim Andersen fra Lyon, så er det ham, der er fast mand, når det nye landsholdsår går i gang. Ingen undskyldninger.

- Jeg synes selvfølgelig selv, jeg er god nok. Jeg spiller i en stor klub, jeg har spillet Champions League, og jeg har spillet i Sampdoria. Jeg har godt med erfaring, så selvom jeg er ung, duer det ikke som undskyldning. Er jeg god nok, er jeg også gammel nok.

- Jeg skal ikke sige noget negativt om de andre, men jeg synes selv, jeg er den bedste. Hvis jeg ikke gør det, spiller jeg heller ikke. Det er vigtigt, at du tror på det. Der er mange gode spillere på landsholdet, men jeg mener selv, jeg skal spille fra start.

Andersen vil være fast mand på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Ambitionerne og troen på egne evner er store, selvom Andersen hidtil blot står noteret for en enkelt landskamp, som han fik 15. oktober sidste år, da han fik de sidste 30 minutter i venskabskampen mod Luxembourg. Det kan måske undre en smule, når man ser på det niveau, Lyon-spilleren har befundet sig de seneste sæsoner.

Hareide havde sine foretrukne spillere, men den tidligere FCK og FC Midtjylland-spiller håber, Kasper Hjulmand ser hans vej til efteråret.

- Hareide lavede ikke mange ændringer. Han spillede stort set altid med det samme hold, men de gjorde det også fint. Han havde spillere, han stolede på, men det gik måske ud over mig og andre unge spillere, som ikke fik chancen.

- Med Hjulmand tror jeg, at der kommer en ny start og nye øjne, og der håber jeg naturligvis, at jeg kan passe ind. Jeg har ikke mødt ham face to face endnu, men han ringede til mig under coronapausen, hvor vi havde en snak om, hvordan han ser tingene og ville høre, hvordan jeg havde det. Jeg fortalte ham lidt om tiden under Hareide og mine tanker om fremtiden, siger Andersen.

Om coronakrisen vil det, så spiller Danmark deres første kamp til september, når Belgien kommer på besøg i Parken i Nations League 5. september.

Joachim A til landsholdstræning. Foto: Lars Poulsen

- Det var helt forfærdeligt

Fire måneder uden at spille en gældende fodboldkamp.

Det er status for Joachim Andersen, efter det franske fodboldforbund valgte at aflyse resten af turneringen og krone Paris Saint Germain som vindere af Ligue 1, selvom der fortsat manglede 11 kampe i ligaen.

En så lang pause uden fodboldkampe er mere end almindeligt sjælden, og den 24-årige forsvarsspiller indrømmer da også, at det ikke har været den fedeste tid.

- Det har været helt forfærdeligt. Jeg er vant til at kende mine dage ud og ind og kende tidspunkter for kampe og træning, men den struktur i hverdagen var der ikke i lang tid. Så det gjaldt om at have masser af selvdisciplin, mens jeg var hjemme. Vi fik alle et program, og jeg holdt mig i gang så godt som muligt.

- Hvordan har det været at vende tilbage til fodboldbanerne efter så lang tid uden en bold imellem fødderne?

- Den første uge skulle jeg lige i gang, men ellers var det ikke så slemt, som man kunne have frygtet. Jeg mistede i hvert fald ikke hverken mit konkurrencegen eller evner. Jeg forsøgte jo også at spille en form for fodbold i de måneder, jeg var i Danmark.

Joachim Andersen trænede på kondicyklen, mens coronaudbruddet for alvor raserede i Frankrig. Privatfoto

- Når du ser tilbage på din første sæson i Lyon, hvordan har den så været?

- Det har været utroligt lærerigt. Jeg har godt kunne mærke, det var en storklub. Fansene forventer meget af en og af mig som stort indkøb, men det har været godt for min udvikling.

- Det er første gang, jeg har prøvet at have så mange kampe på så kort tid. Og det, som har irriteret mig lidt nogle gange, var, at jeg ikke spillede alle kampene. Jeg har aldrig spillet europæiske kampe før, så jeg har måtte acceptere at skulle sidde udenfor i kampe og slappe af, og det var uvant for mig, fordi jeg er vant til at spille alle kampe.

- Men coronatiden har givet mig tid til at tænke over ting, jeg kunne forbedre, og efter jeg er kommet tilbage, føler jeg virkelig, at jeg har taget nye skridt.

Joachim Andersen og Lyon har deres første gældende kamp i flere måneder d. 31. juli, hvor holdet møder Paris Saint Germain i den franske Liga Cup-finale, og så har de kamp i Champions League mod Juventus ugen efter.

Joachim Andersen på pletten i CL i efteråret 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Folk kigger skævt på en

Joachim Andersen rejste som mange andre udlandsdanskere hjem til Danmark, da coronaudbruddet for alvor gjorde sit indtog i Europa.

Der var han i et par måneder, inden han for godt fem uger siden vendte tilbage til Lyon i et land, hvor tingene havde ændret sig som følge af coronakrisen.



- Man skal have mundbind på i butikkerne. Går man på restaurant, skal man komme ind med mundbind, og først tage det af når man sidder ned ved sin plads og skal til at spise.

- Der er helt klart strammere regler her, end der var i Danmark. Her kan folk godt kigge skævt til en. For eksempel lider jeg af høfeber, og det betyder altså, at jeg skal nyse nogle gange, og der kigger folk straks, hvis jeg ikke har maske på, også selvom jeg nyser i ærmet, fortæller danskeren.

- Det har fyldt meget hernede og er værre, end det har været i Danmark, men det er langsomt ved at falde til ro.