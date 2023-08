Døden nær efter hesteulykke: Udskrevet fra hospitalet

I maj bragte den franske hovedstadsklub Paris SG en sørgelig meddelse på sin hjemmeside.

Klubbens reservemålmand, Sergio Rico, var i livsfare efter at være blevet torpederet af en vildfaren hest og en hestevogn.

Siden da har den 29-årige målmand været indlagt på hospitaltet Virgen del Rocio i den sydspanske by Sevilla, hvor han har modtaget behandling for skaderne påført i ulykken, der efterlod Rico blandt andet med en alvorlig hjerneskade.

Men nu kan spanieren endelig se frem til at blive udskrevet fra hospitalet i den kommende uge. Det skriver The Athletic.

Sergio Rico er ikke just forventet tilbage i aktion for PSG, såfremt behovet skulle opstå. Det er forventet, at han vender tilbage til sit hjem i Sevilla

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har PSG-målmanden i de sidste par måneder er gledet ind og ud af at være i kritisk tilstand og at ligge i koma på det sydspanske hospital.

I sæsonens sidste kamp valgte Paris Saint-Germain-spillerne at hylde den netop forulykkede Sergio Rico ved at have målmandens navn bag på trøjen. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Det er svært at vide, om han nogensinde kommer til at trække i målmandshandskerne igen. Lægerne er optimistiske, så længe genoptræningen går som planlagt. Intet er udelukket endnu, men indtil videre er førsteprioriteten blot at få ham på rette spor igen oven på den alvorlige hjerneskade og de efterfølgende mange livsreddende operationer.

