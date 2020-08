Dolberg blev den store helt

Angriberen Kasper Dolberg har fået en forrygende optakt til de forestående landskampe mod Belgien og England.

Lørdag aften sparkede den danske bomber Nice til tops i den franske Ligue 1, da holdet vandt 2-0 på udebane over Strasbourg efter to Dolberg-mål.

- Det var rart at score mine første to mål i sæsonen, og det var to vigtige mål. Det er en stor del af mit spil at score mål, så jeg var en succes i aften, siger Dolberg til franske Canal+ ifølge Nices hjemmeside.

- Vi forventer meget af denne sæson, for vi har hentet flere kvalitetsspillere. Vi har seks point nu, og vi skal fortsætte med at arbejde for at gøre det endnu bedre. Det vigtigste er, at vi vandt, men der er stadig plads til forbedringer.

I det 37. minut omsatte silkeborgenseren sikkert et straffespark. Målmanden hoppede til den ene side, mens Dolberg hårdt sendte bolden i den modsatte side. Danskeren var i øvrigt selv med i det hårde pres, som førte til, at straffesparket blev begået.

Hans andet mål var både heldigt og nydeligt, og det blev sat ind efter knap en times spil.

En forsvarsspiller rettede bolden af, så en ellers upræcis aflevering nåede frem til Dolberg, som pludselig var alene med målmand Eiji Kawashima. Dolberg var iskold og lobbede bolden over den fremstormende japaner.

I opgørets sidste ordinære minut fik Dolberg fyraften, da han blev udskiftet.

Kampen var den anden i sæsonen for Nice, og holdet har vundet begge opgør. Førstepladsen er måske kun til låns, da flere klubber søndag har mulighed for at gå forbi Nice i tabellen.

I sidste sæson scorede Kasper Dolberg 11 ligamål i Ligue 1. Lørdagens to fuldtræffere var de første i denne sæson.