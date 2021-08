Dolberg bomber i storsejr

Kasper Dolberg åbnede lørdag sin målkonto i denne sæsons Ligue 1 i Frankrig.

Danskeren var på pletten efter blot et minut af udekampen mod de regerende mestre, Lille. En kamp, som Nice overraskende vandt hele 4-0.

Målet var samtidig Nices første sæsonscoring, eftersom holdets første kamp i Ligue 1 sluttede uden mål.

Nice-holdet var i det hele taget vågent fra start, og efter fem minutters tid fordoblede Hicham Boudaoui føringen.

Gæsterne var dog ikke færdige endnu, og kort før pausen fik Amine Gouiri scoret til 3-0 på et straffespark.

Det lykkedes ikke for Lille at vende den dårlige udvikling - tværtimod gik det værre for mestrene i anden halvleg.

20 minutter inde i halvlegen kom Kasper Dolberg nemlig på måltavlen for anden gang, og kort tid efter blev den 23-årige angriber, der lavede tre mål for Danmark ved EM, skiftet ud.

Der blev ikke scoret yderligere i kampen, så Nice står nu noteret for fire point efter de to første runder.

Lille har blot et enkelt point.

Senere lørdag aften spiller Paris Saint-Germain hjemme mod Strasbourg.

Hjemmeholdets tilskuere må dog spejde forgæves efter Lionel Messi, som Paris Saint-Germain for nylig hentede, efter at han havde haft kontraktudløb i Barcelona.

Argentineren sidder på tribunen.