Dolberg gjorde comeback i Nice-nedtur

Landsholdsangriberen Kasper Dolberg er efter to kampes fravær tilbage på banen for sit franske klubhold, Nice.

Søndag blev den 24-årige dansker indskiftet efter 68 minutters spil, da Nice trods et overtag i spil og chancer tabte 0-1 til Montpellier på hjemmebane i den franske Ligue 1.

Montpellier scorede sejrsmålet efter 80 minutters spil, og med nederlaget er Nice nummer tre i Ligue 1 med sine 23 point for 13 kampe.

Det er et point færre end Lens, der ligger på andenpladsen, og 11 point færre end førerholdet Paris Saint-Germain.

Dolberg har misset ligakampe mod både Marseille og Angers i de seneste uger på grund af personlige årsager.

Han vendte for godt en uge siden tilbage til Nice og trænede op til kampen mod Angers, men var ikke med i truppen.

Derfor er han heller ikke en del af landstræner Kasper Hjulmands trup til de kommende VM-kvalifikationskampe mod Færøerne og Skotland i de kommende uger, selv om han altså er kampklar.

- Dolberg er desværre ikke til rådighed i øjeblikket. Jeg har talt både med Kasper og med Nice. Vi er blevet enige om, at det bedste for Dolberg er at blive hjemme og forberede sig og komme videre.

- Hvad der kommer ud, vil komme fra Nice og fra Kasper. Men det er i hvert fald sådan, at han ikke er i spil, sagde Kasper Hjulmand i begyndelsen af denne uge i forbindelse med udtagelsen af truppen.

Dolberg har i denne sæson scoret 3 mål i 7 kampe for Nice. For Danmark står han noteret for 10 mål i 32 kampe.