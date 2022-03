Dolberg-magi: Sender Nice i pokalfinalen

Kasper Dolberg har siddet mere på bænken, end han har været på banen i Nice i den seneste måned, men tirsdag viste han, at målnæsen lever i bedste velgående.

Den danske landsholdsangriber scorede således det afgørende mål, da han og holdkammeraterne spillede sig i den franske pokalfinale med en 2-0-sejr over Versailles fra den fjerdebedste række.

Han kom på banen efter en time, og 13 minutter senere fik Dolberg bolden i helt fri position i feltet og sparkede den iskoldt i nettet ved foden af den ene stolpe.

Hans angrebskollega Amine Gouiri, der selv scorede til 1-0, diskede forud for målet op med en formidabel solotur, inden han serverede kuglen på et sølvfad for den blonde dansker.

Det var Kasper Dolbergs syvende sæsonmål på tværs af Ligue 1 og pokalturneringen.

Angriberen scorede i årets første to Ligue 1-kampe, inden han var helt ude af truppen mod Clermont Foot i begyndelsen af februar.

Derefter sad han på bænken mod Lyon, inden han startede på banen mod Angers. I den seneste Ligue 1-kamp mod Strasbourg varmede han igen bænk.

Nice har undervejs i pokalturneringen slået Paris Saint-Germain og Marseilles ud. I finalen skal Nice møde enten Nantes eller Monaco. De to mødes onsdag.

Finalen spilles 8. maj på det store stadion Stade de France i Paris.