Dolberg scorer for anden kamp i træk i Nice-sejr

Kasper Dolberg var fredag igen på pletten for sit franske hold, Nice, som endte med at vinde 2-1 over Nantes i Ligue 1.

Den danske angriber kom på måltavlen for anden kamp i træk, da han efter cirka 20 minutter af kampen gjorde det til 1-0 på et straffespark.

Det er samtidig Dolbergs tredje scoring inden for de seneste fem kampe. To af dem er blevet sendt i mål fra 11-meterpletten.

Før den nuværende gode målform havde Dolberg ikke scoret i tre måneder, selv om han ellers startede sæsonen godt med tre mål på kontoen efter de første tre kampe.

Men derefter gik den 24-årige angriber altså lidt i stå. I slutningen af oktober missede Dolberg to kampe for Nice i forbindelse med at have fået konstateret sukkersyge. I alt er Dolberg nu oppe på seks mål i sæsonen.

Kephren Thuram endte med at blive matchvinder for Nice mod Nantes med sit mål til 2-1 kort inde i anden halvleg. Kasper Dolberg blev udskiftet efter lidt over en times spil.

Nice har nu 39 point på andenpladsen i den franske liga. Det er otte færre, end Paris Saint-Germain har på førstepladsen. Hovedstadsklubben kan udbygge sin føring lørdag mod Brest.