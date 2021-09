Dolberg sendte Nice på sejrskurs

Kasper Dolberg scorede endnu en gang for Nice, der vandt 2-0 på udebane over Nantes i den franske Ligue 1

Kasper Dolberg spillede en vigtig rolle, da Nice søndag eftermiddag på udebane vandt 2-0 over Nantes på udebane i den franske Ligue 1.

Den danske landsholdsangriber åbnede målscoring for udeholdet, da han på et indlæg sendte bolden i nettet med brystkassen. Det var Dolbergs fjerde mål denne sæson.

Også ved 2-0-målet var danskeren involveret. Dolberg var med til et flot kombinationsspil af udeholdet, der sidst gav en åben chance, hvor Amine Gouiri kunne gøre det til 2-0.

Kasper Dolberg begynder at vise målformen i det franske. Foto: Sebastien Salom-Gomis/Ritzau Scanpix

På grund af smerter i knæet var Kasper Dolberg ikke en del af landsholdskampene sidste uge. Danskeren var dog kommet ovenpå igen efter skadesproblemerne og spillede alle 90 minutter søndag.

Nice har i de første fire kampe endnu ikke lukket nogen mål ind, og holdet ligger på en fjerdeplads i den franske bedste række med ni point, efter at Nice torsdag fik fratrukket et point på baggrund af tilskueruroligheder under skandalekampen mod Marseille.

Kampen mellem Nice og Marseille skal i øvrigt spilles helt om, selvom der kun manglede et kvarter, da kampen blev afbrudt. På det tidspunkt førte hjemmeholdet 1-0, hvor Dolberg også var manden bag målet.

PSG med Lionel Messi fører suverænt Ligue 1 med fem sejre i fem kampe.