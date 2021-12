Dolberg slutter måltørke med scoring i Nice-sejr

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Et par sløve stimer for Kasper Dolberg og Nice sluttede søndag.

Her scorede den danske angriber for første gang i tre måneder, i hvad der blev Nices første sejr i ligaen efter tre kampe i træk uden.

Rennes blev slået 2-1, og Dolberg var involveret i begge Nices mål. Det første scorede han, og det andet blev han noteret for en assist på.

Dolbergs mål faldt små 20 minutter inde i første halvleg, da han sendte bolden i kassen på et straffespark.

Fem minutter inde i anden halvleg var Dolberg oplægger, da han serverede bolden for holdkammeraten Youcef Atal i feltet, hvorefter den algeriske back hamrede den op i nettaget til 2-0.

Dolberg er nu oppe på fire scoringer i sæsonen. I slutningen af oktober missede han to kampe for Nice, i forbindelse med at han fik konstateret sukkersyge.

Med sejren åbnede Nice kampen om andenpladsen i Ligue 1. Den har Rennes, men nu kun med et enkelt point ned til Nice.

Marseille, der har spillet to kampe færre end begge de andre hold, er et point efter Nice, mens Montpellier på femtepladsen er et point efter Marseille.

Paris Saint-Germain har en solid føring på førstepladsen med 11 point ned til Rennes for en kamp færre. PSG møder senere søndag Monaco.