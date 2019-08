Dolberg til lægetjek

Ifølge det lokale Nice-medie Nice-Matin vil den danske stjerne Kasper Dolberg tirsdag aften ankomme til Nice, hvor han sammen med Alexis Claude-Maurice vil være klubbens første indkøb efter at have fået nye ejere.

- Ifølge vores oplysninger skal de lægetjek onsdag formiddag og vil være på tribunen til kampen mellem Nice og Marseille, skriver avisen.

Det har længe ligget i kortene, at det unge danske stjerneskud Kasper Dolberg ville stå overfor et klubskifte. Nu ser det altså ud til, at den danske landsholdsspiller endelig er på plads i den franske klub OGC Nice.

Det lokale medie skriver, at Kasper Dolberg sammen med Lorient-midtbanespilleren Alexis Claude-Maurice ventes at skrive endeligt under på kontrakten onsdag, hvor lægetjekket altså finder sted onsdag formiddag.

Prisen på Dolberg menes at være 150 millioner, mens den jævnaldrende Lorient-spiller menes at koste 104 millioner kroner.

Kasper Dolberg kan snart kalde sig Nice-spiller. Foto: Jan Kruger/Ritzau Scanpix

Tidligere har der været tvivl om, hvorvidt skiftet ville blive til noget for den unge angriber, da den franske klubs nye ejer, Ineos, ikke kunne give Dolbergs nuværende klub, Ajax Amsterdam, en bankgaranti.

Det problem blev dog løst, da Ineos langt om længe fik de sidste brikker til at falde på plads i opkøbet af Ligue 1-klubben, og derfor kan klubben nu handle ind igen.

Kasper Dolberg startede karrieren i Silkeborg. I 2015 blev den unge, blonde jyde solgt til Ajax Amsterdam, hvor han senere fik sit store gennembrud.

